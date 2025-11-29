'NT' เปิดโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ทอดผ่าน 9,988 กม. ยกระดับสปีด-เสถียรภาพข้อมูล รับ 5G

'NT' เปิดโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ 9,988 กม. ปักหมุดไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน ยกระดับสปีด-เสถียรภาพข้อมูล รองรับยุค 5G-AI-คลาวด์ ดันโครงสร้างพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล หนุนเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตยั่งยืน
พันเอก สรรพชัยย์ย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศเปิดใช้งานโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ Asia Direct Cable (ADC) อย่างเป็นทางการแล้ว โดยโครงข่ายดังกล่าวมีระยะทางกว่า 9,988 กิโลเมตร เชื่อมต่อหลายประเทศสำคัญในเอเชีย ได้แก่ จีน (เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมณฑลกวางตุ้ง), ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม ส่งผลให้ภูมิภาคสามารถเพิ่มศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคง โดยพิธีเปิดจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ท่ามกลางความคาดหวังต่อบทบาทของโครงข่ายใหม่นี้ในการขับเคลื่อนดิจิทัลของภูมิภาค
ทั้งนี้ การเปิดใช้งานระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการยกระดับศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เนื่องจาก NT มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางเส้นทาง ไปจนถึงการบูรณาการระบบให้พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มความเร็ว ความเสถียร และความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลข้ามประเทศ อันถือเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ที่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน โครงการ ADC ยังเป็นผลงานความร่วมมือของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น NT, CTC, CTG, CU, PLDT, Singtel, SoftBank, Viettel และ TATA COMMUNICATIONS โดยไทยได้ร่วมลงทุนเพื่อยกระดับโครงข่ายและเชื่อมต่อสถานีรับ-ส่งสัญญาณของระบบที่สถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 3 (Chalie 3) จังหวัดชลบุรี ซึ่ง NT เป็นผู้บริหารจัดการหลัก ทั้งนี้ โครงข่ายถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เช่น 5G, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), คลาวด์คอมพิวติ้ง, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทำให้ ADC มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบสื่อสารในระยะยาว
พันเอก สรรพชัยย์ กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการนี้สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมของ NT ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารให้มีความมั่นคง ทันสมัย และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมย้ำว่า NT จะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจและสนับสนุนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เดินหน้าอย่างมั่นคง
ในภาพรวม โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ Asia Direct Cable นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของไทยในการเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ตามนโยบายและการสนับสนุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ดันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ และก้าวสู่โมเดล Thailand 4.0 ผ่านการลงทุนในนวัตกรรมและความร่วมมือด้านดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ NT ในการสร้างระบบสื่อสารที่มั่นคง ล้ำสมัย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาดิจิทัลที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง