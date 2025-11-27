เปิดราคาไทย vivo X300 ซีรีส์ เริ่ม 31,999.

วีโว่ (vivo) เปิดราคาสมาร์ทโฟนเรือธง “vivo X300 Series” อย่างเป็นทางการ เริ่มต้น vivo X300 ที่ 31,999 บาท ส่วน vivo X300 Pro 39,999 บาท ชูจุดเด่นเลนส์ 200 ล้านพิกเซล ให้ใช้งานในทั้ง 2 รุ่น
ในรุ่นท็อปอย่าง vivo X300 Pro มาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ โดยกล้องหลักใช้เซ็นเซอร์รุ่นใหม่ Sony LYT-828 ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล ที่พัฒนาเรื่องการกันสั่นและการเก็บแสงให้ดียิ่งขึ้น ผสานกับเลนส์ Ultra-wide เซ็นเซอร์ JN1 50 ล้านพิกเซล แต่จุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่ เลนส์ Periscope ที่เปลี่ยนมาใช้เซ็นเซอร์ใหม่ HPB ขนาดใหญ่ 1/1.4 นิ้ว ความละเอียดสูงถึง 200 ล้านพิกเซล ให้ระยะซูม Optical 3.7x (เทียบเท่า 85 มม.) มอบรายละเอียดที่คมชัดที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ในขณะที่รุ่นน้องอย่าง vivo X300 ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง โดยนำเซ็นเซอร์ HPB 200 ล้านพิกเซล (ตัวเดียวกับเลนส์ซูมรุ่น Pro) มาใช้เป็น กล้องหลัก จับคู่กับเลนส์ Periscope Telephoto 50MP ZEISS APO (ระยะซูม 3x หรือ 70 มม.) และเลนส์ Ultra-wide 50 ล้านพิกเซล
นอกจากนี้ ทั้งสองรุ่นยังได้รับการอัปเกรดกล้องหน้าเป็น 50 ล้านพิกเซล เพื่อความคมชัดในทุกมิติ
ฟีเจอร์วิดีโอระดับโปร เอาใจสายครีเอเตอร์ vivo X300 Series ตอบโจทย์ยุคคอนเทนต์ด้วย Stage Mode ที่อัปเกรดให้รองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K ที่ 60fps พร้อมฟีเจอร์ Dual-View ถ่ายกล้องหน้า-หลังพร้อมกัน และรองรับชุดเลนส์เสริมสำหรับผู้ที่ต้องการงานวิดีโอที่จริงจังกว่าเดิม
ขุมพลัง Dimensity 9500 และครั้งแรกกับ OriginOS 6 บนพื้นฐาน Android 16 ด้านประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตเรือธง MediaTek Dimensity 9500 ทำงานร่วมกับชิปประมวลผลภาพ vivo V3+ และ VS1 ช่วยรีดประสิทธิภาพทั้งความเร็วและการจัดการภาพถ่าย/วิดีโอ
ตัวเครื่องใช้ดีไซน์ปรับปรุงใหม่ใช้หน้าจอแสดงผล AMOLED 1.5K แบบเรียบ แต่ยังคงความหรูหราด้วยกระจกหลังโค้งมนแบบ 3D Cold-Carved Glass โดย vivo X300 Pro หน้าจอ 6.78 นิ้ว แบตเตอรี่ 6,510 mAh และ vivo X300 หน้าจอ 6.31 นิ้ว แบตเตอรี่ 6,040 mAh ทั้งคู่รองรับชาร์จไว 90W และชาร์จไร้สาย 40W
vivo X300 มีให้เลือก 4 สี (Halo Pink, Iris Purple, Mist Blue, Phantom Black) รุ่น 12GB + 256GB ราคา 31,999 บาท และ รุ่น 16GB + 512GB ราคา 34,999 บาท ส่วน vivo X300 Pro: มีให้เลือก 4 สี (Dune Brown, Mist Blue, Cloud White, Phantom Black) รุ่น 16GB + 512GB ราคา 39,999 บาท
โปรโมชันเมื่อสั่งจองระหว่าง 28 พ.ย. 68 ถึง 31 ธ.ค. 68 รับ vivo Care ประกันตัวเครื่อง 2 ปี และประกันหน้าจอแตก 2 ปี จำนวน 1 ครั้ง (มูลค่า 10,999.-) พร้อมขาตั้งสมาร์ทโฟน (มูลค่า 890.-) และเคสตัวเครื่องพร้อมแม่เหล็ก (มูลค่า 1,299.-)