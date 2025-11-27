POCO เปิดตัว POCO F8 ซีรีส์ มาพร้อมลำโพง Bose

POCO เปิดตัวสมาร์ทโฟน POCO F8 ซีรีส์ หวังยกระดับแบรนด์เข้าสู่ตลาดพรีเมียม จับมือ Bose เพิ่มพลังเสียงให้มือถือเป็นครั้งแรก ชูจุดเด่นเรือธงราคาคุ้ม ในราคาเริ่มต้น 16,990 บาท
สำหรับ POCO F8 Ultra ขับเคลื่อนด้วยชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 หน้าจอ POCO HyperRGB ขนาด 6.9 นิ้ว รองรับ 120 FPS ที่ความละเอียด 1.5K พร้อมเทคโนโลยี AI Super Resolution และระบบระบายความร้อน LiquidCool แบบ IceLoop ขนาดใหญ่
ตัวกล้องใช้เซ็นเซอร์หลัก Light Fusion 950 (50MP) ขนาด 1/1.31 นิ้ว พร้อมเลนส์ Telephoto Periscope 5x ความละเอียด 50MP รองรับการซูมสูงสุด 120 เท่า แบตเตอรี่ ความจุ 6500mAh รองรับชาร์จไว 100W HyperCharge และชาร์จไร้สาย 50W
ส่วน POCO F8 Pro มากับหน้าจอขนาด 6.59 นิ้ว น้ำหนักเบา 199 กรัม ฝาหลังกระจกชิ้นเดียวแกะสลักแบบ CNC ทำงานบนชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite เช่นเดียวกับรุ่น Ultra พร้อมแบตเตอรี่ 6210 mAh
มากับกล้องที่มาพร้อม เลนส์ Telephoto 50MP (ซูม optical 2.5x) ตอบโจทย์การถ่าย Portrait และใช้งานทั่วไปได้ดียิ่งขึ้น ทั้งสองรุ่นมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Xiaomi HyperOS 3 ที่ฉลาดล้ำด้วย AI Agent จาก Google Gemini, รองรับ eSIM และมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68
POCO F8 Series เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ - 18 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทาง Shopee, Lazada, TikTok Shop และ mi.com โดย POCO F8 Ultra รุ่น 12GB+256GB ราคาพิเศษ 23,990 บาท จากปกติ 24,990.- รุ่น 16GB+512GB: ราคาพิเศษ 25,990 บาท จากปกติ 26,990.-
ส่วน POCO F8 Pro (สี Black, Titanium Silver, Blue) รุ่น 12GB+256GB ราคาพิเศษ 16,990 บาท (ปกติ 17,990.-) และ รุ่น 12GB+512GB: ราคาพิเศษ 18,990 บาท (ปกติ 19,990.-)