True ผ่านรับรองมาตรฐานเครือข่ายอัตโนมัติ ระดับ 4 รายแรก และรายเดียวในไทย

ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก 2 รายการจาก TM Forum สถาบันกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมชั้นนำของโลก โดยทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับการรับรองมาตรฐานเครือข่ายอัตโนมัติ (Autonomous Network: AN) ระดับ 4.0 ในหมวด “Service Assurance for Individual Services” และ “RAN Energy Efficiency Optimization” เพื่อยกระดับประสบการณ์ใช้งานลูกค้า
ระดับ 4 ถือเป็นระดับสูงสุดที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วโลกสามารถได้รับการรับรองในปัจจุบัน โดยทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่แสดงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน 2 มิติสำคัญของการใช้งานเครือข่ายและได้รับการรับรองดังกล่าว ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI ที่พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การได้รับการรับรองเครือข่ายอัตโนมัติระดับ 4.0 ทั้ง 2 หมวดจาก TM Forum เป็นหมุดหมายสำคัญของทรู ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์ด้านเครือข่ายของลูกค้าให้เทียบชั้นมาตรฐานระดับโลก ควบคู่กับการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม
"เรามุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอัจฉริยะระดับสากล และพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายอัตโนมัติ (Autonomous Network) ที่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ศักยภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงในการจัดการ เพื่อส่งมอบคุณภาพบริการที่เหนือกว่าเพื่อลูกค้า และสนับสนุนการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง"
จอร์จ กลาส CTO TM Forum กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ทั้งด้านการบริหารคุณภาพบริการเครือข่ายและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการทั้งสองของ ทรู คอร์ปอเรชั่น นี้ได้รับการประเมินจาก TM Forum ว่าเป็นกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (Complete Case Studies) มีศักยภาพในระดับที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถนำไปใช้งานได้จริง (Operator-grade) และได้รับการออกแบบภายใต้นโยบายที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพบริการและประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลัก จึงสะท้อนถึงมาตรฐานการพัฒนาเครือข่ายที่สามารถต่อยอดและปรับใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลก
ระดับเครือข่ายอัตโนมัติ (Autonomous Networks Levels - AN Levels)
ระดับเครือข่ายอัตโนมัติ (AN Levels) เป็นมาตรฐานระดับโลกที่กำหนดโดย TM Forum ในการวัดความสามารถของเครือข่ายโทรคมนาคมในการทำงานอัตโนมัติ ครอบคลุมการใช้งานต่างๆ เช่น การจัดการปัญหาเครือข่าย (Radio Access Network - RAN) หรือปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ ระบบแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ Level 1 ที่ต้องอาศัยคนควบคุม ไปจนถึง Level 5 ที่เครือข่ายทำงานอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ และไม่ต้องพึ่งมนุษย์ โดย Level 4.0 ต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำทั่วโลก
ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการส่วนใหญ่พัฒนาได้เฉลี่ยถึง Level 3 และยังไม่มีรายใดบรรลุ Level 5 การประเมินทุกระดับต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างเป็นอิสระจาก TM Forum โดยใช้มาตรฐาน IG1252 และเครื่องมือประเมิน GB1059 เพื่อยืนยันว่าผู้ให้บริการมีความสามารถตามระดับที่ระบุจริง
การรับรองระดับโลก Level 4.0 ประเภท: Service Assurance - Individual Services
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับการรับรองเครือข่ายอัตโนมัติระดับ 4.0 หรือ Autonomous Networks Level 4.0 (AN Level 4.0) ในหมวดการรับรองมาตรฐาน “Service Assurance - Individual Services ในกระบวนการ RAN Throughput Management ที่ใช้ ระบบบริหารจัดการตามเป้าหมาย (Intent-Based Operation - IBO) เป็นเครือข่ายอัตโนมัติระดับสูง (Highly Autonomous Network) โดยทรู คอร์ปอเรชั่นพัฒนาร่วมกับอีริคสัน ถือเป็นระบบ AI ที่สามารถบริหารจัดการเครือข่ายได้แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน
เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการตามเป้าหมาย (Intent-Based Operation - IBO) นี้ทำงานเสมือน “ทีมปฏิบัติการ AI” ดูแลคุณภาพเครือข่าย 24 ชั่วโมง โดยวิเคราะห์มากกว่า 80 ตัวชี้วัด (KPI) เพื่อคาดการณ์ปัญหาและปรับจูนล่วงหน้าก่อนเกิดผลกระทบการใช้เครือข่าย ทำให้ลูกค้าใช้งานมือถือทั้ง 5G และ 4G ด้วยความเร็วและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น
คาดการณ์ล่วงหน้าในพื้นที่ที่จะมีผู้ใช้งานหนาแน่น เพื่อกระจายโหลดสัญญาณอัตโนมัติเพื่อทุกคน
ตรวจสอบสัญญาณรบกวน เพื่อปรับมุมรับ-ส่งเครือข่ายอัตโนมัติ และจัดการกำลังส่งสัญญาณทันที
ทุกการปรับจูนจะประเมินผลอัตโนมัติ โดยระบบจะตรวจสอบค่าการใช้งานมาตรฐาน เพื่อรักษาความเสถียรของเครือข่าย
ผลลัพธ์สำหรับผู้ใช้มือถือทั้งทรูมูฟ เอช และดีแทคจะได้รับ คือ การสตรีม ดูวิดีโอคอล หรือเล่นเกม ลื่นไหล ไม่มีสะดุด เพราะเครือข่ายแก้ปัญหาก่อนลูกค้ารับรู้ ต่างจากแบบเดิมที่ต้องรอผู้ใช้แจ้งปัญหา
การรับรองระดับโลก Level 4.0 ประเภท : RAN Energy Efficiency Optimization
ทรู คอร์ปอเรชั่นได้รับการรับรองเครือข่ายอัตโนมัติระดับ 4.0 หรือ Autonomous Networks Level 4.0 (AN Level 4.0) สำหรับโครงการ AI ที่บริหารพลังงานสถานีฐานแบบครบวงจร ใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดสามารถลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนใช้และกลับมาเปิดใช้สถานีฐานได้อัตโนมัติทันทีในเวลาที่มีคนใช้งาน ทั้งนี้ ระบบจะคงคุณภาพสัญญาณไว้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด แต่ AI จะนำมาบริหารพลังงานลดหรือเพิ่มกำลังตามปริมาณผู้ใช้แบบอัตโนมัติ
- การเก็บข้อมูลวิเคราะห์: รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์สถานีฐานทุกระบบ (Multi-vendor Data Collection)
- การคาดการณ์ใช้งาน: ทำนายปริมาณการใช้งานล่วงหน้า (Traffic Prediction)
- การสั่งการอัตโนมัติ: ระบบ AI เพื่อการตัดสินใจและสั่งการอัตโนมัติ (Automated Decisioning)
- เปิดระบบอัตโนมัติ: เปิดระบบทำงานทันทีเมื่อมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น (Emergency Wake-up)
ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงทั่วประเทศ
- ลดการใช้พลังงาน 10-12% ในการปฏิบัติงานจริงทั่วประเทศ
- ลดก๊าซเรือนกระจก 40,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
- เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 4.2 ล้านต้นต่อปี
TM Forum ยกย่องเป็น “ต้นแบบระดับโลก”
รายงานจาก TM Forum ระบุว่าโครงการของทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นกรณีศึกษาที่สมบูรณ์ (Fully Evidenced) มีความสามารถระดับ Operator-grade ใช้งานได้จริง นำไปเป็นต้นแบบได้ และออกแบบภายใต้นโยบายที่คำนึงถึงคุณภาพบริการและประสบการณ์ลูกค้า จึงได้รับการจัดให้เป็นต้นแบบมาตรฐานสากล (Reference-Quality Example) สำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วโลก
ก้าวสำคัญสู่บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำและเป้าหมาย Net Zero 2050
ความสำเร็จระดับโลกครั้งนี้ เป็นหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย พร้อมเดินหน้าสู่ Green Network ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 42% ภายในปี 2030 จากปีฐาน 2020 และบรรลุ Net Zero ภายในปี 2050 ตามมาตรฐาน SBTi
การได้รับการรับรอง AN-Level 4.0 ทั้ง 2 รายการสำคัญในการบริหารเครือข่ายตอกย้ำว่า ทรู คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอัจฉริยะระดับโลก และอยู่บนเส้นทางสู่การเป็นเครือข่ายดิจิทัลที่บริหารจัดการตัวเองได้สมบูรณ์แบบ (Autonomous Network) และนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงในการบริหารจัดการ เพื่อมอบคุณภาพบริการที่เหนือกว่าเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง