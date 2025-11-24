ทรู x อ.สมเจตน์ ชวนเปิดเบอร์ใหม่พลังดาว ผสานดาต้า-5G เอาใจสายมูดิจิทัล

ทรู x อ.สมเจตน์ เปิดตัวเบอร์พลังดาว ครั้งแรกของไทย หลอมรวมดวงดาว-ดาต้า-5G จุดระเบิดมิติใหม่เบอร์มงคลยุคดิจิทัล สร้างมหาจักรวาลมงคลให้เลือกลึกกว่า แรงกว่า และตรงชีวิตกว่าเดิม
เมื่อวันที่ 24 พ.ย.68 นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงานแถลงข่าว Up ความมงคลกับเบอร์พลังดาว โดย อ.สมเจตน์ จาก www.somjade.com ว่า ปรากฏการณ์ความเชื่อด้านมงคลหรือมูเตลู กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของชีวิตคนไทยยุคปัจจุบัน โดยผลวิจัยระบุว่า คนไทยถึง 88% เชื่อเรื่องมูเตลู และเมื่อเจาะเชิงลึกตามเจเนอเรชันจะพบว่า Gen Z คือกลุ่มที่อินกับมูเตลูมากที่สุด มีระดับ Engagement 50% ของคอนเทนต์สายมูทั้งหมด ตามมาด้วย Gen Y 26% และ Gen X 14% สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อไม่ใช่เรื่องไกลตัว เแต่ปรับตัวเป็นพลังบวกที่หลอมรวมกับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลอย่างลงตัว
จากการศึกษาทรูพบว่า 5 อินไซต์ทำไมคนไทยถึงมู ได้แก่ การมูเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา (Avoid Problem) ในสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน, การมูเพื่อเสริมความมั่นใจในการตัดสินใจ (Decision Making), การมูในช่วงสถานการณ์ยากลำบาก (Bad Situation) ให้มีที่พึ่งทางใจ, การมูเพื่อความบันเทิงและเติมความสุขเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน (Entertainment) และการมูเพื่อคว้าโอกาสใหม่หรือหวังให้ชีวิตดีขึ้น (The Opportunity) อินไซต์เหล่านี้ถูกนำมาถอดรหัสต่อเนื่องจนกลายเป็นโจทย์หลักของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสายมูของทรู
ขณะเดียวกัน งานวิจัยยังชี้ว่า คนไทยยุคใหม่ไม่ได้มูแค่ในศาลหรือวัด แต่มูผ่านหน้าจอ มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม GEN Z’s New-age Believers ที่มูแบบไร้พรมแดนผ่านโลกอินเทอร์เน็ต เช่น คลื่นเสียงบำบัด (Sound Bath) หรือคอนเทนต์สวดมนต์ออนไลน์, มูแบบมินิมอลที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์มากกว่าวัตถุ และมูจากกลุ่มเล็กๆ ที่กลายเป็นกระแสใหญ่ระดับมหาชนผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งทำให้มูเตลูกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นและความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่ไปแล้ว
นายโอลิเวอร์ กล่าวว่า เทรนด์สำคัญอีกด้านหนึ่งคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดการความไม่แน่นอนในชีวิต โดยมีข้อมูลยืนยันว่า 3 ใน 4 ของคนไทยใช้ AI ดูดวง ผสมผสานระหว่างตรรกะ (logical) กับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย (predictive analytics) นอกจากนี้ คนไทยกว่า 70% เชื่อในพลังของตัวเลข ทำให้เบอร์มงคล กลายเป็นไอเท็มเสริมดวงยอดนิยมที่สุด คิดเป็นสัดส่วนถึง 46.3% ของไอเท็มมูทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า เบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสื่อสารอีกต่อไป แต่กลายเป็นพลังส่วนตัว ที่ผู้ใช้เลือกเพื่อกำหนดทิศทางชีวิตของตนเอง
กระแสนี้ยิ่งชัดเจนเมื่อมองในโลกออนไลน์ ทรูพบว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับดวงและมูเตลูถูกพูดถึงในแพลตฟอร์ม X ภายใต้แคมเปญ Birth But With Me - #เกิดแต่กับกู มากกว่า 31 ล้านครั้ง สะท้อนว่าคนไทยจำนวนมหาศาลกำลังมองหาวิธีออกแบบดวง ให้เข้ากับตัวเอง และพร้อมเปิดใจต่อการใช้เทคโนโลยีมาช่วยตีความชีวิต
ทั้งหมดนี้นำมาสู่การพัฒนามหาจักรวาลเบอร์มงคลของทรู เพื่อวางตำแหน่งให้ทรูเป็น Lucky Number Destination อันดับหนึ่งของไทย โดยทรูย้ำจุดยืนผ่าน 3 แกนหลัก คือ
◉ THE BEST รวมสุดยอดศาสตร์ตัวเลขจาก 3 อาจารย์ชื่อดัง ไว้ในที่เดียว ครอบคลุมแทบทุกสายของเลขศาสตร์ ทั้งสายความรัก การเงิน การงาน และการเสริมดวงแบบองค์รวม
◉ THE MOST มีจำนวนเบอร์มงคลให้เลือกมากที่สุดในตลาดไทย พร้อมช่องทางการขายที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้ลูกค้าเข้าถึงเบอร์ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
◉ THE FIRST เป็นรายแรกที่ทำ Personalized Lucky Number วิเคราะห์เชิงลึกในระดับบุคคล ตั้งแต่วัน เดือน ปีเกิด ลงลึกถึงจุดเกิด หรือลัคนาราศี รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน แล้วใช้ดาต้าและเทคโนโลยีคัดเลือกเบอร์มงคลหนึ่งเดียวเพื่อคุณ
นายโอลิเวอร์ กล่าวว่า หลังการควบรวมทรูและดีแทค ทำให้บริษัทมีฐานลูกค้ารวมเกือบ 50 ล้านราย ซึ่งไม่เพียงเพิ่มขนาดเครือข่ายผู้ใช้ แต่ยังเพิ่มฐานเบอร์ ให้ลูกค้ามีตัวเลือกเบอร์มงคลที่หลากหลายขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ แคมเปญ Up ไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องความเชื่อเท่านั้น แต่ยังยกระดับมาตรฐานสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกัน โดยทรูวางโครงสร้างภายใต้แนวคิด Power Up หลายมิติ ได้แก่
1.POWER UP SPEEDS - เครือข่าย 5G ของทรูให้ความเร็วเฉลี่ยมากกว่า 4.39 เท่า สำหรับลูกค้าดีแทค และมากกว่า 1.09 เท่า สำหรับลูกค้าทรู เมื่อเทียบกับก่อนการปรับปรุงเครือข่าย
2.POWER UP EXPERIENCE - ไม่สะดุดทุกประสบการณ์เล่นเน็ต โดยจากการวัดผลพบว่า ความเร็วในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 23% และความเร็วในการอัปโหลดเพิ่มขึ้น 26% ช่วยให้การสตรีม ดูคอนเทนต์ หรือเล่นเกมออนไลน์ลื่นไหลมากขึ้น
3.POWER UP SPECTRUM - ทรูถือครองและบริหาร 8 ย่านความถี่ ที่ถูกจัดว่าครบสุด ครอบคลุมมากที่สุด เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น ทำให้สามารถออกแบบพอร์ตสเปกตรัมให้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเมืองใหญ่และต่างจังหวัด
4.POWER UP COVERAGE - เครือข่ายใหม่ของทรูมีการขยายสัญญาณอย่างต่อเนื่อง จนวันนี้ 4G เครือข่ายใหม่ครอบคลุม 99% ของประชากรไทย และ 5G เครือข่ายใหม่ครอบคลุม 94% ส่งผลให้ลูกค้าสามารถใช้เบอร์มงคลของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพในแทบทุกพื้นที่
5.POWER UP CYBER SECURITY - ด้วยเครือข่ายที่ป้องกันผู้ใช้จากภัยไซเบอร์แบบฟรีและอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจากสถิติการแจ้งเตือนและบล็อกลิงก์อันตรายจาก SMS และ Web Browsing พบว่า ระบบสามารถปกป้องมากกว่า 3,506 พันล้านครั้ง
นายโรจน์ เดโชดมพันธ์ หัวหน้าสายงานโมบายล์ โพสต์เพย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยไม่ได้มองเบอร์มงคลเป็นเพียงเครื่องรางดิจิทัล แต่ยกระดับให้เป็นพลังชีวิตที่ต้องลึก ตรง และใช้งานได้จริง ทรูจึงเดินหน้ากลยุทธ์ Better มู Gether โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่พบว่า ลูกค้าที่เลือกเบอร์มงคลประมาณ 70% ใช้หลักเลขศาสตร์เป็นหลัก ขณะที่ อีกราว 30% มาจากสายมูรูปแบบอื่นๆ เพื่อเสริมการงาน การเงิน ความรัก และความมั่นคงในชีวิตควบคู่กันไป
อ.สมเจตน์ จาก www.somjade.com เปิดให้บริการมากว่า 16 ปี มีผู้เข้าเว็บค้นหาเบอร์ปีละราว 1,000,000 คน และมีลูกค้าเลือกเบอร์ไปแล้วกว่า 100,000 เบอร์ เสริมทัพ จากทีมอาจารย์เดิม ได้แก่ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ผู้มีประสบการณ์กว่า 30 กว่า ปี และมีผู้ติดตามเกือบ 5 ล้านคน รวมถึง อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา จนสามารถเปิดตัวแนวคิดเบอร์พลังดาว เบอร์มงคลตามหลักเลขศาสตร์ดวงดาว ที่เชื่อมโยงพลังตัวเลขกับเป้าหมายชีวิตของผู้ใช้ โดยทรูและดีแทคได้เตรียมเบอร์มงคลล็อตใหม่กว่า 300,000 เบอร์ ให้ลูกค้าเลือกได้ตรงความต้องการมากขึ้น และเมื่อเปิดใช้กับทรู ลูกค้าจะได้ใช้งานบนเครือข่าย True 5G ที่วางตำแหน่งเป็นเครือข่ายคุณภาพอันดับหนึ่งของไทย
นอกจากนี้ ทรูยังออกแบบแพ็กเกจให้เข้าถึงได้ง่าย ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 499 บาทต่อเดือน พร้อมทั้งขยายช่องทางจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหา ตรวจสอบ และเลือกเบอร์พลังดาว ได้สะดวกที่สุด ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อยืนยันความเป็นผู้นำตลาดเบอร์มงคลของทรูและดีแทคให้ ลึกกว่า ครบกว่า เป็นส่วนตัวกว่า และเดินหน้าทิ้งห่างคู่แข่งอย่างต่อเนื่องในสมรภูมิเบอร์มงคลยุคดิจิทัล
อ.สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ กล่าวว่า หลักเลขศาสตร์ดวงดาวมีประวัติยาวนานกว่า 3,000 ปี เป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงพลังดาว พลังใจ และชีวิตของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน จากประสบการณ์ให้บริการลูกค้ากว่าแสนคนบนเว็บสมเจตน์ จนได้รับความเชื่อมั่น ทำให้มีข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับตัวเลขที่ให้พลังดีต่อผู้ใช้ ช่วยขับเคลื่อนโอกาสและทิศทางชีวิตได้จริง
"การร่วมมือกับทรูในครั้งนี้ จะได้ส่งมอบความมงคลผ่านเบอร์พลังดาวให้กับลูกค้า เราได้ร่วมกันพัฒนากลุ่มสินค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น เบอร์พลังดาว คู่ดีทุกคู่ สำหรับผู้ชื่นชอบคู่เลขมงคล เบอร์พลังดาวหงส์-ดาวมังกร สำหรับผู้ต้องการอำนาจและบารมี เบอร์พลังดาวผลรวมมงคล สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับผลรวม และเบอร์พลังดาวสวยจำง่าย สำหรับผู้ที่เน้นแพทเทิร์นเบอร์สวย พร้อมเลือกเสริมพลังชีวิตตาม 10 หมวดมงคลยอดนิยมจากสถิติผู้ใช้เว็บสมเจตน์ ตั้งแต่การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ โชคลาภ และอื่นๆ โดยในแต่ละเบอร์จะมีพลังดาวเฉพาะตัว พร้อมคำทำนายอย่างละเอียด ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน" อ.สมเจตน์ กล่าว
เปิดเบอร์พลังดาว ได้แล้ววันนี้ ทั้งที่ ทรูช็อป ดีแทคช็อป ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และ ออนไลน์ เลือกเบอร์ได้ที่ เว็บไซต์มหาจักรวาลเบอร์มงคล เลือกรับเบอร์ที่บ้าน ทรูช็อป ดีแทคช็อป หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ คลิกเลย https://lucky-number.true.th/postpaid/universal