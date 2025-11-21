ภาพไหนทำจาก AI Google Gemini ช่วยตรวจสอบได้

Google เพิ่มเครื่องมือใหม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ว่ารูปภาพใดถูกสร้างหรือแก้ไขโดย AI ของ Google ผ่านแอป Gemini ได้โดยตรง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ก่อนขยายสู่บริการอื่นในอนาคต
จากปัญหาความแนบเนียนของสื่อที่สร้างโดย AI ในปัจจุบัน Google ได้ประกาศนำเทคโนโลยี SynthID หรือลายน้ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี 2023 มาใช้งานจริงกับ โดยเทคโนโลยีนี้จะฝังสัญญาณลงในคอนเทนต์เพื่อระบุที่มา และได้ผ่านการใช้งานกับคอนเทนต์ AI ไปแล้วกว่า 2 หมื่นล้านชิ้น
วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ เริ่มต้นจากเข้าแอปฯ Gemini
1.อัปโหลดรูปภาพที่สงสัยลงในแอป Gemini
2.พิมพ์คำถาม เช่น "รูปนี้สร้างโดย Google AI หรือไม่?" (Is this Image Generate by AI) หรือ "รูปนี้เป็น AI หรือเปล่า?"
3.Gemini จะทำการตรวจสอบลายน้ำ SynthID และประมวลผลเพื่อระบุบริบทของภาพนั้นๆ ให้ผู้ใช้ทราบ
ในอนาคต Google วางแผนที่จะขยายความสามารถในการตรวจสอบ SynthID ให้รองรับรูปแบบไฟล์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น วิดีโอ และเสียง รวมถึงจะนำฟีเจอร์นี้ไปใช้บนแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Google Search, YouTube และ Google Photos เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานมากที่สุด