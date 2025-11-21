Google อัปเดต "Nano Banana Pro" ใส่ข้อความแม่นยำขึ้น

Google ประกาศอัปเดตครั้งใหญ่ให้กับโมเดล AI สร้างรูปภาพในชื่อ "Nano Banana Pro" ทำงานภายใต้โมเดล Gemini 3 Pro Image ซึ่งมาพร้อมกับขุมพลังจาก Gemini 3 ที่เก่งขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการใส่ตัวอักษรลงในภาพได้อย่างแม่นยำ แก้ปัญหา Text เพี้ยนที่เคยมีมา และรองรับภาษาไทย
สำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ ประกอบด้วย เพิ่มความสามารถใส่ข้อความในภาพได้แม่นยำและคมชัด โดยเฉพาะการ "เรนเดอร์ข้อความ" ที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด Nano Banana Pro สามารถสร้างภาพที่มีข้อความประกอบได้อย่างถูกต้อง อ่านรู้เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นป้ายร้านค้า, ข้อความบนเสื้อ, หรืออินโฟกราฟิก ซึ่งโมเดลรุ่นเดิมมักจะทำออกมาเป็นภาษาต่างดาว นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างข้อความได้หลากหลายภาษามากขึ้นอีกด้วย
ขณะเดียวกัน โมเดลใหม่นี้ ยังเข้าใจโลกความเป็นจริงมากขึ้นด้วย Gemini 3 ทำให้ Nano Banana Pro มีความเข้าใจบริบทของโลกจริง และตรรกะต่างๆ ได้ดีขึ้น ช่วยให้ภาพที่สร้างออกมามีความสมจริง ถูกต้องตามหลักกายภาพ และตรงตามคำสั่งที่ซับซ้อนได้ดียิ่งกว่าเดิม
ที่สำคัญคือฟีเจอร์ระดับ Pro สำหรับงานละเอียด สำหรับสายครีเอเตอร์และนักออกแบบ Google ได้เพิ่มเครื่องมือควบคุมที่ละเอียดขึ้น อย่างการการจัดแสงและมุมกล้อง ที่สามารถระบุทิศทางแสง (เช่น แสงจากด้านซ้าย, แสงนวล) หรือมุมกล้องได้อย่างอิสระ
นอกจากนี้ ยังเปิดทางให้สามารถสามารถคงหน้าตาและบุคลิกของตัวละครเดิมไว้ได้ แม้จะเปลี่ยนท่าทางหรือฉากหลัง รองรับการผสมผสานภาพอ้างอิงได้สูงสุดถึง 14 ภาพ เพื่อให้ AI นำมาประมวลผลรวมกันเป็นภาพใหม่ที่ตรงใจที่สุด
ยังมีความสามารถ "แปลข้อความที่อยู่ในภาพ" โดยยังคงสไตล์ฟอนต์และรูปแบบเดิมของภาพนั้นไว้ ช่วยให้การทำภาพสำหรับผู้ชมหลายประเทศทำได้ง่ายขึ้นในคลิกเดียว
ขณะนี้ Google ได้เริ่มปล่อยให้ใช้งาน Nano Banana Pro แล้วสำหรับนักพัฒนาผ่าน Google AI Studio และ Vertex AI รวมถึงผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้ Gemini Pro โดยคาดว่าจะทยอยอัปเดตฟีเจอร์เต็มรูปแบบให้กับผู้ใช้ทุกคนในเร็วๆ นี้