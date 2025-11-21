xs
xsm
sm
md
lg

Google อัปเดต "Nano Banana Pro" ใส่ข้อความแม่นยำขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Google ประกาศอัปเดตครั้งใหญ่ให้กับโมเดล AI สร้างรูปภาพในชื่อ "Nano Banana Pro" ทำงานภายใต้โมเดล Gemini 3 Pro Image ซึ่งมาพร้อมกับขุมพลังจาก Gemini 3 ที่เก่งขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการใส่ตัวอักษรลงในภาพได้อย่างแม่นยำ แก้ปัญหา Text เพี้ยนที่เคยมีมา และรองรับภาษาไทย

สำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ ประกอบด้วย เพิ่มความสามารถใส่ข้อความในภาพได้แม่นยำและคมชัด โดยเฉพาะการ "เรนเดอร์ข้อความ" ที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด Nano Banana Pro สามารถสร้างภาพที่มีข้อความประกอบได้อย่างถูกต้อง อ่านรู้เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นป้ายร้านค้า, ข้อความบนเสื้อ, หรืออินโฟกราฟิก ซึ่งโมเดลรุ่นเดิมมักจะทำออกมาเป็นภาษาต่างดาว นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างข้อความได้หลากหลายภาษามากขึ้นอีกด้วย

ขณะเดียวกัน โมเดลใหม่นี้ ยังเข้าใจโลกความเป็นจริงมากขึ้นด้วย Gemini 3 ทำให้ Nano Banana Pro มีความเข้าใจบริบทของโลกจริง และตรรกะต่างๆ ได้ดีขึ้น ช่วยให้ภาพที่สร้างออกมามีความสมจริง ถูกต้องตามหลักกายภาพ และตรงตามคำสั่งที่ซับซ้อนได้ดียิ่งกว่าเดิม

ที่สำคัญคือฟีเจอร์ระดับ Pro สำหรับงานละเอียด สำหรับสายครีเอเตอร์และนักออกแบบ Google ได้เพิ่มเครื่องมือควบคุมที่ละเอียดขึ้น อย่างการการจัดแสงและมุมกล้อง ที่สามารถระบุทิศทางแสง (เช่น แสงจากด้านซ้าย, แสงนวล) หรือมุมกล้องได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้ ยังเปิดทางให้สามารถสามารถคงหน้าตาและบุคลิกของตัวละครเดิมไว้ได้ แม้จะเปลี่ยนท่าทางหรือฉากหลัง รองรับการผสมผสานภาพอ้างอิงได้สูงสุดถึง 14 ภาพ เพื่อให้ AI นำมาประมวลผลรวมกันเป็นภาพใหม่ที่ตรงใจที่สุด

ยังมีความสามารถ "แปลข้อความที่อยู่ในภาพ" โดยยังคงสไตล์ฟอนต์และรูปแบบเดิมของภาพนั้นไว้ ช่วยให้การทำภาพสำหรับผู้ชมหลายประเทศทำได้ง่ายขึ้นในคลิกเดียว

ขณะนี้ Google ได้เริ่มปล่อยให้ใช้งาน Nano Banana Pro แล้วสำหรับนักพัฒนาผ่าน Google AI Studio และ Vertex AI รวมถึงผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้ Gemini Pro โดยคาดว่าจะทยอยอัปเดตฟีเจอร์เต็มรูปแบบให้กับผู้ใช้ทุกคนในเร็วๆ นี้









Google อัปเดต "Nano Banana Pro" ใส่ข้อความแม่นยำขึ้น
Google อัปเดต "Nano Banana Pro" ใส่ข้อความแม่นยำขึ้น
Google อัปเดต "Nano Banana Pro" ใส่ข้อความแม่นยำขึ้น
Google อัปเดต "Nano Banana Pro" ใส่ข้อความแม่นยำขึ้น
Google อัปเดต "Nano Banana Pro" ใส่ข้อความแม่นยำขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น