TikTok ถอนรางวัล Rising Creator 'หมอมุกกินเค้ก'

TikTok ออกประกาศ เพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year Award 2025 'หมอมุกกินเค้ก' หลังพบละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของ TikTok Awards
ทาง TikTok ได้ประกาศผ่านหน้าเพจว่า TikTok ได้ดำเนินการเพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year Award 2025 เนื่องจากมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TikTok Awards
เรามุ่งมั่นรักษาความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส ของงานประกาศรางวัลนี้อย่างเต็มที่ และต้องการให้ TikTok เป็นพื้นที่ที่ทุกคนไว้วางใจในการสร้างสรรค์ เชื่อมต่อ และแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างปลอดภัย
เราขอขอบคุณชุมชนผู้ใช้ TikTok ทุกคนสำหรับแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์และความทุ่มเทมุ่งมั่น เพื่อทำให้ TikTok ยังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ