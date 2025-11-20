LINE HACK 2025 คัมแบ็ก หาทีมนักพัฒนา “AI - LINE MINI App”

LINE ประเทศไทย ประกาศจัดงาน LINE HACK 2025 เวที Hackathon ระดับประเทศ ภายใต้คอนเซปต์ “Hacking Tomorrow with LINE Technology” เน้นการใช้นวัตกรรมเชื่อมโยงปัจจุบันสู่อนาคต โดยปีนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักพัฒนาและนักศึกษาทั่วประเทศกว่า 137 ทีม ก่อนคัดเหลือ 16 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2025 นี้
การกลับมาของ LINE HACK ในปีนี้ ยังคงยึดมั่นในแนวคิด “Hack.Connect.Tomorrow.” โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการผลักดันให้เกิด Community นักพัฒนาที่แข็งแกร่ง และส่งเสริมเยาวชน (อายุ 18-23 ปี) ให้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ โดยโจทย์หลักของการแข่งขันปีนี้คือการประยุกต์ใช้ LINE MINI App ผสานกับเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างโซลูชันที่สร้าง “ผลกระทบเชิงบวก” ให้กับสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
จากผู้สมัครทั้งหมด 137 ทีม พบว่า “การศึกษา” (Education) คือหัวข้อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในภาพรวม สะท้อนให้เห็นว่านักพัฒนาไทยตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับระบบการศึกษา ส่วนกลุ่มนักพัฒนาทั่วไป เน้นหนักไปที่โซลูชันเพื่อธุรกิจ SME ตามด้วยบันเทิง และการศึกษา และกลุ่มนักศึกษา ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับ 1 ตามด้วยบันเทิง และสุขภาพ (Well-being)
สำหรับ 16 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (แบ่งเป็นรุ่นทั่วไป 8 ทีม และรุ่นนักศึกษา 8 ทีม) จะได้รับโอกาสพิเศษในการเมนเทอร์อย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ทั้ง LINE Certified Coach, LINE API Expert และ Google Developer Expert (GDE) เพื่อพัฒนาผลงานต้นแบบ (Prototype) ให้สมบูรณ์ที่สุด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการทรงคุณวุฒิจาก LINE ประเทศไทย, Kasikorn LINE และ GDG Bangkok
ร่วมเกาะติดการแข่งขันโค้งสุดท้าย ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าดิจิทัลไทยได้ในงาน LINE HACK 2025 วันที่ 29–30 พฤศจิกายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [Link] หรือ LINE: @linedevth