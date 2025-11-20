'ไชยชนก' สั่งสอบ MOU พัวพันขบวนการฟอกเงินดิจิทัลระดับโลก

รมว.ดีอี สั่งปลัดเร่งสอบเอกสารที่สื่อต่างชาติอ้างเชื่อมโยง MOU กระทรวงดีอี-Prime Opportunity Fund VCC กับเครือข่ายฟอกเงินระดับโลก ย้ำหากพบผู้เกี่ยวข้อง เตรียมเอาผิดเด็ดขาดไม่ไว้หน้า
น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และโฆษกกระทรวงดีอี เปิดเผยว่า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้ นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีสื่อต่างชาติเผยแพร่เอกสารเส้นทางการเชื่อมโยงกระบวนการฟอกเงินดิจิทัลระดับโลก โดยขอให้มีเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
“รัฐมนตรีดีอี ได้เร่งรัดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารข้อตกลงระหว่างกระทรวงดีอี และ Prime Opportunity Fund VCC โดยด่วนที่สุด ซึ่งขณะนี้ปลัดกระทรวงดีอี กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบความเชื่อมโยงของเอกสารดังกล่าวกับขบวนการฟอกเงินระดับโลก และหากพบว่าบุคคลใด มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด” น.ส.สุชาดากล่าว