UP เน็ต UP สุข ไม่มีวันละลาย ทรู จับมือสเวนเซ่นส์ เสิร์ฟความสุขส่งท้ายปี

ความสุขที่ไม่มีวันละลาย ... ทรู จับมือสเวนเซ่นส์ มอบของขวัญจากใจส่งท้ายปี “UP เน็ต UP สุข ไม่มีวันละลาย” ให้ลูกค้าทรู ดีแทค รายเดือน รับฟรี! ไอศกรีมสเวนเซ่นส์ มูลค่าสูงสุดถึง 399 บาท เมื่อซื้อแพ็กเสริมเน็ต เริ่มต้น 179 บาท ผ่านแอปทรู หรือ แอปดีแทค ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2568 หวานคุ้ม สุดฟินได้แล้ววันนี้ที่ ร้านสเวนเซ่นส์ทั่วประเทศ
UP เน็ต UP สุข ไม่มีวันละลาย
• UP จุใจ ฟรี! The EarthQuake มูลค่า 399 บาท เมื่อซื้อแพ็กเกจเน็ตไม่อั้น เต็มสปีด ราคา 449 บาท ใช้งานได้ 30 วัน โดยมอบความคุ้มค่า เหมือนจ่ายเพียง 50 บาทต่อการใช้งานเน็ตไม่อั้น เต็มสปีด
• UP ได้ใจ ฟรี! The Hurricane มูลค่า 299 บาท เมื่อซื้อแพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด 70GB ราคา 319 บาท ใช้งานได้ 20 วัน พร้อมสิทธิ์สุดคุ้ม เหมือนจ่ายเพียง 20 บาทต่อปริมาณดาต้าเต็มสปีด 70GB
• UP โดนใจ ฟรี! Signature Sundae มูลค่า 179 บาท ที่ร่วมรายการ เมื่อซื้อแพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด 25GB ราคา 179 บาท ใช้งานได้ 7 วัน ให้ความคุ้มค่า เหมือนใช้งานดาต้าเต็มสปีด 25GB โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สนใจ UP เน็ต UP สุข ไม่มีวันละลาย ได้ที่ :
ลูกค้าทรู คลิก https://s.true.th/3aCz/gexj2lpw
ลูกค้าดีแทค คลิก https://s.dtac.co.th/TDOR/4efs12iz
#TruexSwensens #UPเน็ตUPสุข #BestwithTrue5G #Truedtac5G #แพ็กเสริมเน็ต #ทรูคุ้มกินฟรีสเวนเซ่นส์ #TruedtacSpecial #SwensensLovers