'ดีป้า' รีเซ็ตสรรหา ผอ.ใหญ่ หลังโครงสร้างสะดุด-ไร้เงาผู้สมัคร

บอร์ดดีป้ามีมติยกเลิกประกาศรับสมัคร ผอ.ใหญ่ เหตุคณะอนุกรรมการสรรหาไม่ครบ พร้อมทบทวนกติกา ขั้นตอน และวิธีประเมินวิสัยทัศน์ อีกทั้งยังไม่มีผู้สมัคร จึงขยับโรดแมปสรรหาเพื่อเปิดทางผู้สนใจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 19 พ.ย.68 มีมติให้ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ลงวันที่ 3 พ.ย.68 และการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานฯ ก่อนดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และทบทวนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในวันนี้ (20 พ.ย.68)
ทั้งนี้ มติดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการที่คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีจำนวนอนุกรรมการและองค์ประกอบไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการทดแทนผู้ที่ลาออกไป อีกทั้ง ในที่ประชุม คณะกรรมการกำกับฯ ได้มีการทบทวนการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานฯ โดยจะแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ของข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เคยวางระเบียบไว้เมื่อนานมาแล้ว ทั้งในเรื่องกระบวนการ แผนงาน และการสื่อสารประสัมพันธ์ ตลอดจนวิธีการหรือรูปแบบการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปของเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใสแก่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นความเสมอภาค และเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคน
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยจากที่ประชุมว่า ปัจจุบันยังไม่มีผู้ยื่นสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเห็นสมควรที่จะเลื่อนเวลาการสรรหาออกไป เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ที่สนใจในวงกว้างอย่างแท้จริง