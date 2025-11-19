Zoom ขยายบริการ “เบอร์พื้นฐานในไทย” นำ AI ช่วยคน แทนที่ระบบเดิม

Zoom ขยายโซลูชัน Zoom Phone ให้บริการหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน จับกลุ่มผู้ให้บริการ Contact Center ในประเทศไท เปิดทางให้ธุรกิจไทยสามารถใช้งานเบอร์โทรศัพท์ทั้งแบบโทรในพื้นที่ และโทรผ่านแพลฟอร์ม โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบตู้สาขา (PBX)
ลูคัส ลู หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียของ Zoom กล่าวว่า แม้หลายองค์กรจะมีนโยบายให้กลับมาทำงานที่ออฟฟิศ แต่ในทางปฏิบัติ การทำงานแบบไฮบริดและการเดินทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน
“ในปัจจุบันคนทำงานต้องประชุมหรือรับสายลูกค้าได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบนรถแท็กซี่ ร้านกาแฟ หรือพื้นที่หน้างาน ซึ่งความท้าทายคือความไม่แน่นอนของสัญญาณอินเทอร์เน็ต จุดเด่นของเทคโนโลยี Zoom คือความสามารถในการรองรับสภาวะที่สัญญาณไม่เสถียร”
พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แม้จะเกิดการสูญเสียสัญญาณอินเทอร์เน็ตสูงถึง 40% ระบบของ Zoom ก็ยังสามารถประคองคุณภาพการสื่อสารให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง ซึ่งต่างจากโซลูชันอื่นที่ประสิทธิภาพมักลดลงตามคุณภาพสัญญาณทันที
ขณะเดียวกัน การเปิดตัวฟีเจอร์หมายเลขโทรศัพท์ในไทยครั้งนี้ สอดรับกับพฤติกรรมการทำงานในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 80% ของแรงงานทั่วโลกคือ “Frontline Workers” หรือพนักงานหน้างาน (เช่น ภาคการขนส่ง, ค้าปลีก, เกษตรกรรม) ที่ไม่ได้นั่งประจำโต๊ะทำงาน การที่องค์กรเรียกคนกลับออฟฟิศจึงมีผลกับพนักงานเพียง 20% เท่านั้น โซลูชันที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้บนอุปกรณ์พกพาจึงเป็นคำตอบที่แท้จริงของธุรกิจ
จุดที่การให้บริการโซลูชันของ Zoom โดยเฉพาะ Zoom Phone คือเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุน จากเดิมหากต้องการติดตั้งสำหรับพนักงาน 10,000 คน ต้องมีการจัดซื้อ ติดตั้ง และทดสอบระบบ ซึ่งกินเวลา 3-6 เดือน กว่าจะเริ่มใช้งานได้จริง ในขณะที่ระบบ Cloud สามารถเปิดใช้งานได้ภายในไม่กี่วัน หากต้องการเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ใช้งานก็ทำได้ทันที ไม่ต้องรอรอบการอัปเกรดอุปกรณ์
นอกจากนี้ ระบบฮาร์ดแวร์ถือเป็นต้นทุนจมที่ต้องจ่ายล่วงหน้าและตัดค่าเสื่อมสภาพไปหลายปี แม้พนักงานจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์พร้อมกันทุกคน แต่บริษัทก็ต้องจ่ายค่าความจุของระบบเผื่อไว้ ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ ระบบตู้สาขาแบบเก่า (On-premise) “ไม่มี AI” และไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่นี้ได้ การลงทุนในระบบเก่าในวันนี้จึงเท่ากับเป็นการปิดกั้นโอกาสในการใช้ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน ในขณะที่ระบบ Cloud มีการอัปเดตฟีเจอร์ AI ใหม่ๆ ตลอดเวลา
“การมี AI มาช่วยในการสรุปข้อมูลเพื่อรับสายลูกค้า ยังช่วยให้พนักงานที่ให้บริการ Contact Center ทำงานได้สะดวกมากขึ้น เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อของลูกค้าเดิมได้ทันที รวมถึงการสรุปเนื้อหาในการสนทนา ซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการทำงานของกลุ่มพนักงานที่มีการเทิร์นโอเวอร์สูงด้วย”
ทั้งนี้ บริการ Zoom Phone คือระบบโทรศัพท์บนคลาวด์แบบครบวงจรที่ช่วยให้องค์กรย้ายจากระบบ PBX เดิมมาสู่แพลตฟอร์มเดียวที่จัดการได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันมีลูกค้าองค์กรในไทยอย่าง บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เริ่มใช้งานแล้ว โดยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ราว 20 เหรียญต่อเดือน ต่อเลขหมาย
“การขยายบริการในไทยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยที่คาดว่าจะโตถึง 4.2% ในปี 2569 โดย Zoom พร้อมเป็นรากฐานที่ช่วยให้ธุรกิจไทยสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างและเชื่อถือได้”