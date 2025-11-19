Microsoft อัปเดตแผน “สร้างอนาคตประเทศไทยด้วย AI” พร้อมร่วมมือรัฐบาลไทยต่อเนื่อง

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) อัปเดตความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ “สร้างอนาคตประเทศไทยด้วย AI” ผนึกพันธมิตรทั้ง GULF, AIS, CP และ True เปิด Microsoft Cloud Region ในไทย หลังเข้าพบหารือระหว่างคณะผู้บริหารไมโครซอฟท์ และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและไมโครซอฟท์
ส่วนหนึ่งของการอัปเดตข้อมูลในครั้งนี้คือ การเร่งพัฒนา Cloud Region ในประเทศไทย เพื่อให้บริการคลาวด์และ AI ที่มีประสิทธิภาพสูง ความหน่วงต่ำ และมีความปลอดภัยระดับโลก โดยจุดเด่นสำคัญคือการรองรับ ข้อกำหนดด้านถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (Data Residency) ซึ่งจะช่วยปลดล็อกให้องค์กรธุรกิจและภาครัฐสามารถใช้งานข้อมูลภายในประเทศได้อย่างมั่นใจ
ในการนี้ ไมโครซอฟท์ได้จับมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ (GULF), แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS), เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี), ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ (ทรู ไอดีซี) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน Ecosystem ดิจิทัลของไทยให้แข็งแกร่ง
นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และตลาดใหม่ กล่าวว่า อนาคตในโลกดิจิทัลของประเทศไทยจะเป็นจริงได้ ต้องมีทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีควบคู่กับการกระจายองค์ความรู้สู่ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและผู้คนมีความพร้อมเติบโตไปด้วยกัน
“ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญกับการเสริมทักษะ AI ที่ใช้งานได้จริง โดยเน้นที่การสร้างผลกระทบแบบทวีคูณ ที่ช่วยทำให้เกิดการต่อยอด ขยายผลออกไปให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และเร่งการสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ เสริมความพร้อมให้คนไทยและองค์กรไทยได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในยุคแห่ง AI ได้อย่างแท้จริง”
พร้อมกันนี้ ไมโครซอฟท์ได้เปิดเผยความสำเร็จเบื้องต้นจากการร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของไทย ที่นำเทคโนโลยี Cloud และ AI มาประยุกต์ใช้จริง ไม่ว่าจะเป็นกฟผ. (EGAT) ทรานสฟอร์มองค์กรด้วยดิจิทัล ใช้ Data และ AI เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและบริการ มุ่งสู่ผู้นำพลังงานสีเขียว
ตามด้วย KBTG (กสิกรไทย) ชูยุทธศาสตร์ "Human-First x AI-First" ใช้ AI เจาะลึกข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และเตรียมขยายโปรเจกต์บน Cloud Region ใหม่เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด และ SCBX มุ่งสู่ "AI-First Organization" เต็มตัว พัฒนา AI Agent เพื่อยกระดับบริการทางการเงิน โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นและมั่นคงของไมโครซอฟท์
รวมถึงความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (OCS) ในการจัดทำ AI Innovation Sandbox โดยนำ Azure OpenAI มาช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายไทยกว่า 70,000 ฉบับ กับข้อกำหนดของ OECD กว่า 270 ฉบับ
โซลูชันนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่กว่า 500 คนจาก 80 หน่วยงาน สามารถตรวจสอบช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมาชิก OECD ได้รวดเร็วขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายปี เหลือเพียงไม่กี่เดือน โดยคาดว่าจะจัดทำบันทึกความตกลงเบื้องต้นได้ภายในเดือนธันวาคมนี้
นอกเหนือจากเทคโนโลยี ไมโครซอฟท์ยังให้ความสำคัญกับการสร้าง "คน" ผ่านโครงการ Microsoft Elevate โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ AI และออกใบรับรอง (Certification) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา องค์กรเพื่อสังคม และแรงงานไทย เพื่อสร้าง Multiplier Effect หรือผลกระทบเชิงบวกแบบทวีคูณ เตรียมความพร้อมแรงงานไทยกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก (ตามเป้าหมายโครงการระดับโลก) ให้พร้อมรับมือกับเศรษฐกิจดิจิทัล