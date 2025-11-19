เอไอเอส คว้ารางวัล GSMA Digital Nation Awards 2025

เอไอเอส คว้ารางวัล Excellence in Innovation VDO Award จากเวที GSMA Digital Nation Awards 2025 รางวัลระดับโลกที่ยกย่องโครงการนวัตกรรมโดดเด่นขององค์กรธุรกิจ ซึ่งสามารถนำมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยผลงาน AIS Network Hero ที่สะท้อนถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมของ AIS ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะ (Cognitive Tech-Co) ได้อย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นถึง หัวใจของคนทำงาน ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงผู้คนให้ “ไม่พลาดทุกการสื่อสาร” ในทุกสถานการณ์
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือคลิป AIS Network Hero – Last Man Standing ถ่ายทอดเรื่องจริงของทีมวิศวกรเอไอเอส ที่นำเทคโนโลยีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือคนไทยในวิกฤติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ด้วยศักยภาพเครือข่ายมือถือของเอไอเอส และ Network Data Analytics ที่นำมาช่วยวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่ผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคาร พร้อมเสริมระบบสื่อสารให้หน่วยกู้ภัย โดรน และหุ่นยนต์สำรวจพื้นที่ตลอด 49 วันของภารกิจ
ทุกสัญญาณในวันนั้นจึงไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อ แต่คือสัญญาณแห่งความหวัง ที่สะท้อนเจตนารมณ์ของเอไอเอสในการอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เรื่องราวนี้สร้างแรงสะเทือนใจบนเวทีโลก ตอกย้ำว่าเทคโนโลยีของเอไอเอสไม่เพียงเชื่อมต่อผู้คน แต่เชื่อมต่อหัวใจ เพื่อสร้างสังคมไทยที่มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืนไปด้วยกัน
นายกิตติ งามเจตนรมย์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี AIS กล่าวว่า เอไอเอสได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโครงข่ายดิจิทัลอัจฉริยะ ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยี ด้วยการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการในยามวิกฤตอย่างทันท่วงที นำรถโมบายและสถานีฐานเคลื่อนที่พิเศษ เสริมกำลังเครือข่าย พร้อมประยุกต์ใช้ Network Data Analytics และ Small Cellular Pinpointing เพื่อระบุตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์ได้อย่างแม่นยำขึ้น สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ในครั้งนั้นถูกถ่ายทอดเป็นคลิปบันทึกเรื่องราวที่สะท้อนพลังของเทคโนโลยีและหัวใจของทีมงาน จนคว้ารางวัล Excellence in Innovation Award จากเวที GSMA Digital Nation Awards 2025 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเอไอเอส ที่ตอกย้ำแนวคิด “AI for Sustainable Nation” และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะให้แข็งแกร่ง ยั่งยืน และพร้อมเชื่อมต่อทุกชีวิตคนไทยในทุกสถานการณ์
สำหรับเวที GSMA APAC Digital Nations Awards ถือเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้องค์กรทั่วโลกถ่ายทอดบทบาทของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการเชื่อมต่อผู้คนสู่ข้อมูล ส่งเสริมความเสมอภาค และขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รางวัลที่ AIS ได้รับจึงไม่ใช่เพียงเกียรติยศ แต่คือการสร้างคุณค่าใหม่ให้สังคมไทย ที่คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วม และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศสู่อนาคตดิจิทัลที่มั่นคงและยั่งยืน