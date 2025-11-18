ทรูออนไลน์คว้า World Branding Awards 2025–2026 ต่อเนื่องปีที่ 9

ทรูออนไลน์ ขอบคุณทุกเสียงแห่งความไว้วางใจจากผู้บริโภค ที่สนับสนุนให้ทรูออนไลน์เป็นแบรนด์ที่หนึ่งในใจ จนได้รับการยกย่องให้เป็น “สุดยอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แห่งปีของประเทศไทย ในเวทีระดับโลก - World Branding Awards 2025–2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ซึ่งจัดขึ้น ณ Osaka City Museum of Fine Arts ประเทศญี่ปุ่น สะท้อนศักยภาพแบรนด์ไทยที่ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลอย่างสง่างาม ท่ามกลางแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 1,000 แบรนด์ จาก 56 ประเทศที่ร่วมประชันความโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์ นับเป็นอีกความสำเร็จของทรูออนไลน์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม บรอดแบนด์ พร้อมเดินหน้าอัพชีวิตคนไทยให้สมาร์ทยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “Your Everyday Connect-Tech” เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อชีวิตในทุกวันให้ดียิ่งขึ้น ครอบคลุม 3 มิติ ทั้ง Smart Tech — ใช้เทคโนโลยี AI ดูแลเครือข่ายให้แรง เสถียร และฉลาดกว่าเดิม Smart Solution — โซลูชั่นที่ใช้ Smart Home Connectivity Platform เพื่อสุดยอดประสบการณ์ดิจิทัลในบ้าน และ Smart Service & Privilege — การดูแลที่ใส่ใจให้บริการ และยกระดับคุณภาพชีวิตดิจิทัลของคนไทยให้ “Smart” ในทุกๆวัน
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงการได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่า “รางวัล Brand of the Year ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของทรูออนไลน์ แต่คือ ‘เสียงแห่งความไว้วางใจ’ ที่ผู้บริโภคส่งถึงเราอย่างต่อเนื่องตลอด 9 ปีที่ผ่านมา เพราะเราเชื่อว่า เบื้องหลังเทคโนโลยีไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐาน แต่คือพลังที่เชื่อมโยงผู้คน สร้างความฝันและโอกาส ให้กับทุกจังหวะและความสำเร็จในชีวิต เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอัจฉริยะที่ส่งมอบคุณค่า และ ‘มีความหมาย’ ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อให้ลูกค้าทรูออนไลน์ได้ใช้บริการบนเครือข่ายบรอดแบนด์ที่เร็ว แรง มีคุณภาพ พร้อมยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลในบ้าน ตอบโจทย์ครบครันทั้งความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความบันเทิงในการใช้ชีวิต จนทำให้ ทรูออนไลน์ ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แห่งปีของประเทศไทย จากเวทีระดับโลก World Branding Awards 2025–2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จัดโดย World Branding Forum (WBF) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสหราชอาณาจักร ด้วยคะแนนจากเสียงโหวต การสำรวจตลาดและความนิยมของผู้บริโภค รวมถึงการประเมินมูลค่าแบรนด์จากความแข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตของแบรนด์ ตอกย้ำกลยุทธ์ของเรา ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกสิ่งที่เราทำ (Customer-Obsessed) รางวัลระดับโลกที่ได้รับในปีนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ทรูออนไลน์เดินหน้ายกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีและบริการ เสริมความแข็งแกร่งให้ทรูออนไลน์ เป็นแบรนด์เน็ตบ้านระดับโลก ที่อัพชีวิตคนไทยให้สมาร์ท เชื่อมโยงการสื่อสาร และประสบการณ์ดิจิทัลในบ้านที่ดีที่สุด”
คุณฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านโฮมคอนเนคทิวิตี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การได้รับรางวัล Brand of the Year ต่อเนื่องถึง 9 ปี เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภค และเป็นแรงบันดาลใจให้ทรูออนไลน์ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “Your Everyday Connect-Tech” ที่นำเทคโนโลยี มาเติมเต็มชีวิตดิจิทัลในทุกวัน อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในโลก และนวัตกรรมสมาร์ทโฮม ที่แรก ที่เดียว ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ
• Smart Tech — เทคโนโลยีเครือข่ายที่แรง เสถียร และฉลาดกว่าเดิม ด้วยระบบ AI Monitoring & Network Optimization ดูแลคุณภาพเครือข่ายแบบเรียลไทม์ เสริมด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะ 3 ด้าน ได้แก่ AI Optimization ปรับสัญญาณอัตโนมัติให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละบ้าน AI Responsive ตรวจจับและแก้ไขปัญหาสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง และ AI Security ปกป้องผู้ใช้งานจากภัยออนไลน์ แจ้งเตือนเว็บไซต์ต้องสงสัยและข้อมูลเสี่ยง นอกจากนี้ ยังเป็นรายแรกที่เปิดตัว Wi-Fi 7 Router ความเร็วสูงสุด 2 Gbps พร้อม Hybrid Router ที่รองรับทั้งสัญญาณไฟเบอร์และมือถือ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมต่อได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุด
• Smart Solution — พัฒนา Smart Home Connectivity Platform เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม ทรูออนไลน์ คือ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลในบ้านด้วย Smart Home Router ซึ่งรวมฟังก์ชัน IoT Hub และ Wi-Fi Router ไว้ในเครื่องเดียว ที่ช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ Smart Home ได้อย่างง่ายดาย รองรับอุปกรณ์ IoT หลากหลาย เช่น เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว กล้องวงจรปิด AI และปุ่มแจ้งเตือนภัย นอกจากนี้ยังมี TrueID TV Gen 3 กล่องทีวีอัจฉริยะรุ่นใหม่ มาพร้อม AI Chipset ฟีเจอร์ AI Fitness, AI Game และความคมชัดระดับ 4K HDR เติมเต็มความบันเทิงในบ้านอย่างสมบูรณ์แบบ
• Smart Service & Privilege — การดูแลที่ใส่ใจทุกวัน ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การติดตั้งจนถึงการใช้งาน โดยมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายภายในบ้านที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณภาพสัญญาณอย่างมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกบ้านจะได้รับสัญญาณที่ดีที่สุดนอกจากนี้ ยังมีแอปทรู ศูนย์รวมข้อมูลและบริการครบวงจรที่ให้ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง มาพร้อมผู้ช่วยอัจฉริยะ Mari ที่พร้อมดูแลและตอบทุกคำถามตลอด 24 ชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมอบ สิทธิพิเศษและประสบการณ์เหนือระดับที่คัดสรรมาเฉพาะลูกค้าทรูออนไลน์ เพื่อให้ทุกการเชื่อมต่อเต็มไปด้วยความใส่ใจและตอบโจทย์ทั้งความสะดวก ความสุข และความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัว”
“ทีมงานทรูออนไลน์ทุ่มเทในการพัฒนาบริการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายโครงข่ายไฟเบอร์ควบคู่กับการนำเสนอนวัตกรรมดีไวซ์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่เน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และทรูออนไลน์จะยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมต่อความสุข ความมั่นคง และโอกาสใหม่ ๆ ให้กับทุกครอบครัวไทยในยุคดิจิทัล” คุณฐานพล กล่าวทิ้งท้าย