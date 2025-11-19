กทปส.จัดงาน BTFP Showcase 2025” โชว์เคสเทคโนโลยีแห่งอนาคต "ส่งต่อพลังหนุน ส่งทุนสร้างสิ่งดีดี"

สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้จัดงานใหญ่ประจำปี “BTFP Showcase 2025” ขึ้น ภายใต้แนวคิด "ส่งต่อพลังหนุน ส่งทุนสร้างสิ่งดีดี" เพื่อนำเสนอผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก กทปส. สู่สายตาสาธารณชน โดย ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.และประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้เกียรติ เป็นประธานในงาน
ไฮไลท์สำคัญภายในงานคือการจัดแสดง 8 โครงการเด่น ด้านเทคโนโลยีและงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ซึ่งครอบคลุมหลากหลายมิติ และบูธ กทปส.ที่คอยให้คำแนะนำในด้านการขอสนับสนุน
ที่สำคัญยังมีกิจกรรมเวทีที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
-พลังการสร้างสรรค์ของคนเบื้องหลัง”โดยทีมผู้กำกับและนักแสดงรุ่นใหม่
-เสวนา “การพัฒนาบุคลากรกับการผลิตเนื้อหารายการที่มีคุณภาพสู่ระดับสากล”โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และส่วนนโยบายและแผนสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช.
-และแชร์ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ “เทรนด์วงการภาพยนต์บันเทิง” โดย นน-ชานน สันตินธรกุล
งาน BTFP Showcase 2025 ถือเป็นเวทีสำคัญที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ กทปส. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป