ต้อนรับซีเกมส์ 2025 ทรู - เครือข่ายพันธมิตร จัดระเบียบสายสื่อสาร ถนนรามคำแหง

ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายกนกศักดิ์. นิ่มนวลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและสาธารณูปโภค นำทีมวิศวกรลงพื้นที่ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (MEA) นำโดย นายราเชนทร์ อันเวช ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย พร้อมภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง รื้อถอนและจัดระเบียบสายสื่อสาร พร้อมนำลงใต้ดินบนถนนรามคำแหง. ช่วงแยกคลองตัน–แยกลำสาลี (ระยะทาง 5.80 กม.)
โดยในเฟสแรกเร่งดำเนินการในช่วงซอยรามคำแหง 24 - 26 ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสู่ราชมังคลากีฬาสถาน หนึ่งในสนามแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 (9–20 ธันวาคม 2568) เพื่อยกระดับความปลอดภัยการสัญจรและทัศนียภาพเมืองให้เรียบร้อยสวยงามสมศักดิ์ศรีเจ้าภาพระดับภูมิภาค
ทั้งนี้. ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาโทรคมนาคมอย่างยั่งยืนควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน. ตั้งแต่มาตรฐานทางเทคนิคจนถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง เพื่อผลักดันเมืองต้นแบบที่ครบทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย ทัศนียภาพที่เป็นระเบียบ ทันสมัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ย้ำความพร้อมเจ้าภาพซีเกมส์…ทรูจัดเต็ม“สัญญาณแห่งความสุข” เชื่อมใจคนไทยทั้งประเทศ
นอกจากการจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงดินแล้ว ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก“ซีเกมส์ 2025” และ “อาเซียนพาราเกมส์ 2025” พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าบ้าน
ส่งมอบ “สัญญาณแห่งความสุข” จากมาตรฐานโครงข่ายใหม่ที่ดีที่สุดหลังการรวมพลังทรู–ดีแทคสู่ One Network เสร็จสมบูรณ์ เมื่อตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้เครือข่ายทรู 5G แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งด้านความเร็ว ความครอบคลุม ความเสถียร และความปลอดภัยไซเบอร์ระดับสูงสุด
พร้อมต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และผู้ชมจากทั่วอาเซียน รวมทั้งติดตั้ง รถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่ (COW) และอุปกรณ์ขยายสัญญาณใน 4 จังหวัดเจ้าภาพ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ และสงขลา เพื่อให้ทุกช่วงเวลาของซีเกมส์ ราบรื่น ไร้รอยต่อ. และยกระดับมาตรฐานเจ้าภาพของประเทศไทยสู่ระดับอาเซียนอย่างภาคภูมิ