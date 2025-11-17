เบื้องหลังการทำอัลบั้ม “Ours Ever - Tribute to COCKTAIL” จากศิลปินรุ่นใหม่

การทำโปรเจกต์พิเศษสำหรับอัลบั้ม “Ours Ever - Tribute to COCKTAIL” ที่นำบทเพลงฮิตตลอดกาลของวง Cocktail ที่ประกาศอำลาเวทีในช่วงปลายปีนี้ กลับมาทำใหม่ ดีไซน์ใหม่ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทรงพลังจาก Apple ได้เข้ามาเปิดโลกให้ศิลปินสามารถทำเพลงได้ตามจินตนาการ อย่างไม่มีจุดสิ้นสุด
เบื้องหลังของอัลบั้มนี้ คือ การพลิกโฉมเพลงฮิตด้วยเทคโนโลยีของ Mac และ Logic Pro ทำให้ อัลบั้ม Ours Ever ไม่ใช่แค่การคัฟเวอร์เพลงธรรมดา แต่เป็นการรื้อสร้างโครงสร้างดนตรีใหม่ทั้งหมด
โดยศิลปินรุ่นใหม่ได้ใช้ Mac และ Logic Pro เป็นหัวใจหลักในการสร้างสรรค์ ตั้งแต่กระบวนการเดโมไปจนถึงการมิกซ์เสียงขั้นสูงในระบบ Spatial Audio หรือ Dolby Atmos ซึ่งช่วยให้เพลงของ COCKTAIL ที่คุ้นหู กลับมามีชีวิตชีวาในมิติที่โอบล้อมและสมจริงยิ่งขึ้น
เรื่องราวที่น่าสนใจจาก Yes Indeed หนึ่งในวงดนตรีที่เข้าร่วมโปรเจกต์นี้ ได้เล่าถึงการนำ Voice Memos สู่มิติใหม่ของเพลง "ช่างมัน" คู่ดูโอ้พอส และ แพนเค้ก จากวง Yes Indeed เลือกหยิบเพลงบัลลาดสุดซึ้งอย่าง "ช่างมัน" มาทำใหม่ในสไตล์ Dreamy Indie-rock
ทั้งคู่เริ่มจากไอเดียดิบๆ ด้วยการอัดเสียงกีตาร์และร้องผ่าน Voice Memos บน iPhone แล้วซิงก์ผ่าน iCloud เข้าสู่ Logic Pro บน MacBook Pro ทันที โดยฟีเจอร์ที่ประทับใจฟีเจอร์ Stem Splitter ใน Logic Pro ที่ช่วยแยกองค์ประกอบเสียงเพลงต้นฉบับออกมาได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถเปลี่ยนเสียงกีตาร์ร็อกเดิมให้กลายเป็นเสียงซินธ์และเสียงประสานที่ล่องลอยเสมือนอยู่ในความฝันได้ดั่งใจ
ขณะที่ MONICA ได้ผสมผสานความเป็นไทยและสากลใน "งานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวง" ด้วยการนำเพลงรักสุดคลาสสิกมาตีความใหม่ด้วยจังหวะ R&B/Hip-hop ผสมลูกเอื้อนแบบไทยเดิม
ที่แม้จะเพิ่งเคยใช้ Mac เป็นครั้งแรก แต่เธอยกนิ้วให้กับความแรงของชิป M4 Max บน MacBook Pro ที่ประมวลผลโปรเจ็กต์ใหญ่ๆ ได้อย่างลื่นไหล ไม่มีสะดุด โดย MONICA ชื่นชอบความละเอียดของ EQ และ Smart Tempo ใน Logic Pro ที่ช่วยให้การจัดวางจังหวะและเสียงร้องที่ซับซ้อนกลมกลืนกันได้อย่างง่ายดาย
ปิดท้ายที่ TIGGER สร้างมิติเสียง Analog ที่อบอุ่นในเพลง "ไม่เป็นรอง" TIGGER ให้มีกลิ่นอาย Analog ที่อบอุ่นและมีความเป็น 3 มิติ จาก Spatial Audio ในการวางตำแหน่งเสียงเครื่องดนตรีที่เขาเล่นเองหลายชิ้น ให้ความรู้สึกเหมือนผู้ฟังก้าวเข้าไปอยู่ในโลกของเพลงจริงๆ
TIGGER ยังได้ใช้อีโคซิสเตมส์ของ Apple อย่างเต็มรูปแบบ โดยเช็กคุณภาพเสียงมิกซ์ผ่านทั้ง MacBook Pro, iPad Pro และ AirPods Max เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพเสียงจะสม่ำเสมอในทุกอุปกรณ์
สำหรับโปรเจ็กต์นี้พิสูจน์ให้เห็นว่า เทคโนโลยีไม่ได้มาแทนที่ศิลปิน แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วย "ปลดล็อก" จินตนาการ ศิลปินทั้ง 9 คน ไม่ว่าจะเป็น Jung PERSES, MEYOU, MONICA, Only Monday, Samui, ปอร์เช่, TIGGER, Yes Indeed และ Bomb at Track ต่างเห็นตรงกันว่า Logic Pro และ Spatial Audio ช่วยให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดตัวตนและคารวะตำนานวง COCKTAIL ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
สนใจฟังอัลบั้ม “Ours Ever - Tribute to COCKTAIL” ที่พร้อมให้สตรีมแล้วบน Apple Music ในระบบเสียง Spatial Audio