กสทช.ประมูล FM ท้องถิ่นปิดดีล 65 ล้านบาท เชียงใหม่คว้าคลื่นแพงสุด

กสทช.ปิดฉากประมูลคลื่น FM ท้องถิ่น 1,895 คลื่น มูลค่า 65 ล้านบาท พร้อมชงรับรองผล 26 พ.ย.68 ย้ำเป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์พาวิทยุท้องถิ่นเข้าสู่ระบบใบอนุญาตเต็มรูปแบบ หลังรอคอยยาวนานกว่า 20 ปี
เมื่อวันที่ 14 พ.ย.68 เป็นวันสุดท้ายขอการประมูลคลื่นความถี่จำนวนทั้งสิ้น 1,993 คลื่นความถี่ โดยมีผู้เข้าร่วม 2,237 นิติบุคคล ทั้งนี้ มีผู้เสนอราคาสุดท้ายสูงสุดรวมทั้งสิ้น 1,895 คลื่นความถี่ คงเหลือ 98 คลื่นความถี่ คิดเป็นร้อยละ 4.92 โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 65,030,000 บาท โดยมีรายชื่อคลื่นความถืที่มีการเสนอราคาสูงสุด 5 คลื่นความถี่ ดังนี้
1.คลื่นความถี่ 94.50 MHz อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ราคาสูงสุด 1,400,000 บาท
2.คลื่นความถี่ 96.25 MHz อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคาสูงสุด 775,000 บาท
3.คลื่นความถี่ 95.25 MHz อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ราคาสูงสุด 720,000 บาท
4.คลื่นความถี่ 107.50 MHz เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ราคาสูงสุด 691,000 บาท
5.คลื่นความถี่ 88.00 MHz อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ราคาสูงสุด 559,000 บาท
ทั้งนี้ กสทช.จะมีการรับรองผลการประมูลและรายชื่อผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูลผลแบบเป็นทางการในวันที่ 26 พ.ย.68 และสำนักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบเป็นทางการ ต่อไป
พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง เปิดเผยว่า การประมูลครั้งนี้นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องจากทำให้วิทยุท้องถิ่นที่มีกว่า 3 พันราย สามารถเข้าสู่ระบบใบอนุญาตได้ ถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยมามากกว่า 20 ปี ซึ่งกิจการกระจายเสียงถือเป็นกิจการสื่อสารสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากกิจการดาวเทียม รวมถึงเป็นการประมูลคลื่นความถี่แบบออนไลน์ทั่วประเทศในลักษณะ Super Multi Bands พร้อมกัน 1,993 คลื่น โดยไม่ปรากฎข้อขัดข้องหรือมีการทักท้วงทำให้การประมูลต้องสะดุดหรือหยุดพัก ส่งผลต่อความโปร่งใส รวมทั้งการแข่งขันก็เป็นไปตามกลไกตลาด ดังจะเห็นได้จากในพื้นที่ที่มีความต้องการก็ย่อมมีการแข่งขันที่สูง
นับว่าเป็นความสำเร็จตามที่ตั้งใจ แม้ว่ารายได้ที่ได้รับจะไม่สูงเท่ากับกิจการโทรคมนาคม แต่อย่าลืมว่าที่ผ่านมา รัฐไม่เคยมีรายได้จากกิจการวิทยุระดับท้องถิ่นมาเลย จะมีเพียงสำนักงาน กสทช. ที่ได้รับค่าคำขอใช้คลื่นในการทดลองออกอากาศเท่านั้น ดังนั้น เมื่อมีการประมูลเกิดขึ้นจึงเป็นครั้งแรกที่รัฐ ได้รับจากการประมูลครั้งนี้ทั้งหมด และหากมีการนำมาเปรียบเทียบกับการประมูลคลื่นวิทยุ FM ประเภทธุรกิจ ที่ กสทช. ชุดที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการในปี 2565 แม้จะมีรายได้จากการประมูลที่สูงกว่านี้ แต่ในครั้งนั้นเป็นการประมูลในระดับภูมิภาคที่ทำให้ผู้ประกอบการมีกำลังส่งในการออกอากาศได้มากกว่า 40 เท่า และไม่ได้ปิดกันให้เฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องมีภูมิลำเนาในท้องถิ่นนั้นเท่านั้นเหมือนการประมูลครั้งนี้
นอกจากนั้น ที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 14 พ.ย.68 ยังได้เห็นชอบผลการพิจารณาการอนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุประเภทชุมชนและสาธารณะระดับท้องถิ่น โดยประเภทชุมชนเห็นชอบจำนวน 114 คลื่นความถี่ และสาธารณะจำนวน 485 คลื่นความถี่ ทั้งนี้ให้สำนักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบเป็นทางการต่อไป
ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปขอให้ผู้ที่ได้รับการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ต้องเร่งรัดเตรียมความพร้อมในการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและวิทยุคมนาคม และสามารถออกอากาศได้ต่อไปหลังวันที่ 31 ธ.ค.68 นี้ สำหรับผู้ไม่ชนะการประมูลและไม่ได้รับการอนุญาตจะต้องสิ้นสุดยุติการออกอากาศหรือมีการทดลองทดสอบโดยที่สำนักงาน กสทช.จะแจ้งให้ทราบต่อไป