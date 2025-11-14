SKY 3 ไตรมาสปี 2568 ทำนิวไฮทั้งรายได้-กำไร

สกาย ไอซีที (SKY) เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก 2568 สร้างสถิติทั้งรายได้และกำไร โดยมีรายได้รวม 7,824 ล้านบาท เติบโต 66% และมีกำไรสุทธิ 609 ล้านบาท เติบโต 84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 3/2568 (กรกฎาคม-กันยายน) บริษัทมีรายได้รวม 2,815 ล้านบาท เติบโต 65% และกำไรสุทธิ 204 ล้านบาท เติบโต 84% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สะท้อนภาพรวมการเติบโตที่แข็งแกร่งและมั่นคง โดยตัวเลขรวม 3 ไตรมาสของปี 2568 สูงกว่าผลประกอบการรวมทั้งปี 2567 อย่างชัดเจน
นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจัยหนุนหลักมาจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน และภาพรวมอัตราการเดินทางของผู้โดยสารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
"ข้อมูลสถิติในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 อัตราการเดินทางเข้า-ออกประเทศยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5% ขณะที่การเดินทางภายในประเทศเติบโต 6-16% แม้จะมีแรงกดดันจากจำนวนนักท่องเที่ยว แต่การเดินทางโดยรวมยังขยายตัว"
การเติบโตดังกล่าวส่งผลบวกโดยตรงต่อรายได้ในกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการบิน (Aviation Tech as a Service) และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับท่าอากาศยาน โดยเฉพาะระบบเช็คอินและออกตั๋วผู้โดยสาร (CUPPS) และโครงการให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ที่มีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ บริษัทยังคาดการณ์ว่าไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว จะเป็นไตรมาสที่ส่งผลบวกต่อรายได้และกำไรมากยิ่งขึ้น โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/2568 สกาย กรุ๊ป มีงานที่อยู่ระหว่างรอส่งมอบสัญญาในอนาคต (Backlog) อยู่ทั้งสิ้นประมาณ 23,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 6-7 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการเติบโตระยะยาวอย่างมั่นคง
นายสิทธิเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยังเดินหน้าจัดทัพโครงสร้างธุรกิจในเครือเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Smart Facility Management นำเทคโนโลยีช่วยบริการลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ ผ่าน บริษัท เมทเธียร์ จำกัด
ธุรกิจ ICT-SI ธุรกิจจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจร ผ่าน บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (PIS) และ Contact Center นำเทคโนโลยี Large Language Model (LLM) และ AI เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ผ่าน บริษัท สกาย ซีซี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด)