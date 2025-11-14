"สามารถ" Q3/68 กวาดรายได้ 2,541 ล้าน กำไร 161 ล้านบาท

กลุ่มสามารถฯ โชว์ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 แข็งแกร่ง มีรายได้รวม 2,541 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องทั้งจากไตรมาสก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะกำไรจากการดำเนินงาน ที่พุ่งสูงถึง 161 ล้านบาท หรือเติบโต 76% สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารงาน
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้กำไรสุทธิในไตรมาส 3 จะอยู่ที่ 87 ล้านบาท เนื่องจากมีการตั้งสำรองทางบัญชีของบริษัทลูกจำนวน 130 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานหลักพุ่งขึ้นถึง 161 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจโดยรวมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
สำหรับผลงานรวม 9 เดือน กลุ่มสามารถมีรายได้แล้วถึง 7,774 ล้านบาท เติบโตขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และสามารถพลิกทำกำไรได้ 302 ล้านบาท จากปีที่แล้วที่ติดลบ 37 ล้านบาท
ในสายธุรกิจ Digital ICT Solution SAMTEL มีการเติบโตเด่นชัด โดยมีรายได้ไตรมาส 3 ที่ 1,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 (1,005 ล้านบาท) และปีก่อน (859 ล้านบาท) มีกำไรจากการดำเนินงาน 63 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม SAMTEL ได้มีการตั้งสำรองคดีความจำนวน 130 ล้านบาท ตามหลักความระมัดระวังทางบัญชี ส่งผลให้ผลประกอบการรวมของ SAMTEL ขาดทุนในไตรมาสนี้ แต่ทางบริษัทชี้แจงว่า การตั้งสำรองดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท และมั่นใจว่าจะได้รับการย้อนกลับรายการในการพิจารณาคดีรอบถัดไป
ทั้งนี้ ภาพรวม 9 เดือนของ SAMTEL ยังคงแข็งแกร่ง มีการเซ็นสัญญาถึง 85 โครงการ ส่งผลให้มีงานในมือ (Backlog) แล้วเกือบ 8,000 ล้านบาท
ส่วนสายธุรกิจ Utilities and Transportations ยังคงสร้างผลงานในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็น บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “SAV” มีกำไรสุทธิ 128 ล้านบาท และคาดว่าไตรมาส 4 จะเติบโตต่อเนื่องจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season)
ขณะที่บริษัท เทด้า จำกัด (TEDA) (ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง) มีรายได้รวม 3 ไตรมาส 1,264 ล้านบาท และล่าสุดได้เซ็นสัญญาโครงการใหญ่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 2,400 ล้านบาท ทำให้มีงานในมือรวมเกือบ 4,000 ล้านบาท
ด้านสายธุรกิจ Digital Communications หรือ “SDC” ตลอด 9 เดือน มีรายได้รวม 424 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 900%
“ผลประกอบการไตรมาส 3 ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของทุกหน่วยกลุ่มธุรกิจในเครือ แม้มีรายการพิเศษด้านบัญชี แต่กำไรหลักของกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และคาดว่าไตรมาส 4 จะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนขึ้น จากฤดูกาลท่องเที่ยวและโครงการใหม่ที่จะทยอยรับรู้รายได้ รวมไปถึงการเข้าประมูลงานอีกมาก”