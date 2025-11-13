'ไชยชนก' ขวาง Starlink ลงทุนไทยถือหุ้น 100% ชี้ขัดกฎหมาย รัฐเร่งสอบโยงดีลภาษี 19%

'ไชยชนก' ขวาง Starlink ลงทุนไทยถือหุ้น 100% ชี้ขัดกฎหมาย–เสี่ยงมั่นคงดิจิทัล ฟาก 'SpaceX' อ้างเงื่อนไขทำเนียบขาวบีบต้องลงทุนเต็มรูปแบบ จนรัฐต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง จับตาโยงดีลลับภาษีนำเข้า 19%
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือกับ Mr.Oliver Edelmann ตำแหน่ง Global Government Affairs Manager บริษัท SpaceX บริษัทแม่ของเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink โดยเป็นการแนะนำบริษัทและหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านกิจการอวกาศของประเทศไทย
ทั้งนี้ ฝ่าย SpaceX ได้ยกเรื่องประกาศของทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา มาอ้าง โดยระบุว่า หาก Starlink จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย จะต้องจัดตั้งบริษัทที่ถือหุ้นโดยต่างชาติ 100% เท่านั้น หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว จะไม่เข้ามาลงทุน ซึ่งได้ตอบกลับไปทันทีว่า ยังไม่เห็นประกาศใดจากทำเนียบขาว และได้สอบถามกลับว่า หากเป็นเพียงการจำหน่ายอุปกรณ์หรือให้บริการบางส่วน โดยไม่ต้องถือหุ้นเต็ม 100% จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
"เขาตอบกลับมาว่าไม่ได้ ต้องเต็มแพ็กเกจเท่านั้น ผมเลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ได้ร่วมงานกัน เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประเทศเป็นลำดับแรก หลังจากนั้นบรรยากาศการพูดคุยก็ผ่อนคลายลงบ้าง แต่ยืนยันจุดยืนว่า ไทยจะไม่ยอมให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นเต็มรูปแบบในกิจการโทรคมนาคมที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบความมั่นคงดิจิทัลของชาติ" นายไชยชนก กล่าว
อย่างไรก็ตาม ฝ่าย SpaceX ชี้แจงว่า Starlink ไม่ได้ต้องการเข้ามาแข่งขันแย่งส่วนแบ่งตลาดอินเทอร์เน็ตในไทย แต่ต้องการช่วยขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล นายไชยชนก กล่าวว่า แม้จะเข้าใจเจตนา แต่ในทางปฏิบัติระบบของ Starlink ซึ่งมีคุณภาพสูงย่อมกลายเป็นตัวเลือกทางตลาด ที่อาจกลืนผู้ประกอบการรายเดิมได้ จึงเป็นสิ่งที่ไทยต้องระมัดระวัง
"ต่อให้ระบบของ Starlink ดีแค่ไหน ก็ต้องคิดถึงอีโคซิสเต็มส์ทั้งหมด เพราะสุดท้ายมันจะไม่ใช่แค่เติมเต็มพื้นที่สัญญาณ แต่มันจะเปลี่ยนโครงสร้างตลาดทั้งหมด ฝ่าย SpaceX พยายามอ้างถึงประกาศของทำเนียบขาว ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลหรือเอกสารยืนยันใดๆ" นายไชยชนก กล่าว
พร้อมกันนี้ จึงได้หารือกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง เนื่องจากเรื่องดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงการค้ากับ 4 ชาติพันธมิตรอาเซียน รวมไทย เมื่อเดือนที่ผ่านมา ที่ประเทศมาเลเซีย โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ฝ่าย SpaceX อ้าง มาจากแหล่งใด เพราะยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากข้อตกลงเดิม
"เรากำลังไล่ดูว่า ประกาศที่เขาอ้างถึงมาจากไหน เพราะไม่น่ามีเรื่องอื่นที่ไปตกลงกันเพิ่มเติม และมันไม่ได้มาจากฝั่งผมแน่นอน ต่อให้มีประกาศแบบนั้นออกมาจริง ยังไงก็ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ไม่ต้องกังวล เพราะกฎระเบียบของสำนักงาน กสทช. ยังไม่เปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาถือครองกิจการลักษณะนี้ได้" นายไชยชนก กล่าว
แหล่งข่าวในแวดวงโทรคมนาคม ระบุว่า หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สหรัฐฯ ปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยจากเดิม 36% เหลือเพียง 19% คือ การเปิดทางให้ Starlink เข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และมีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจในขณะนั้น
ถัดมาในรัฐบาลปัจจุบัน ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับ 4 ชาติพันธมิตรอาเซียน รวมไทย ที่ประเทศมาเลเซีย โดยไทยได้ให้คำมั่นที่จะผ่อนปรนข้อจำกัดการถือครองโดยชาวต่างชาติ สำหรับการลงทุนของสหรัฐฯ ในภาคโทรคมนาคม
ดังนั้น จึงต้องจับตาว่า หากไทยไม่ยินยอมให้ Starlink เข้ามาลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทต้องการ จะส่งผลกระทบต่ออัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยไปสหรัฐฯหรือไม่ โดยถือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่รัฐบาลต้องชั่งน้ำหนัก ระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กับความมั่นคงทางเทคโนโลยีของชาติอย่างรอบคอบ