10 ปี Shopee ในไทย กางแผนพา SMEs บุกอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Shopee (ช้อปปี้) ครบรอบ 10 ปี กางแผนงานปี 2026 ยกระดับอีคอมเมิร์ซไทย เปิดตัวโปรแกรมใหม่ "Prime Seller" และ "Shopee Global Sales" ช่วย SMEs ไทยบุกตลาดอาเซียน เพิ่มทางเลือกส่งด่วนภายใน 1 ชั่วโมง พร้อมย้ำการเป็นคอนเทนต์คอมเมิร์ซทำงานร่วมกับครีเอเตอร์ทั่วไทย

ฮันดิกา จาห์จา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา Shopee ได้เติบโตจากการเป็นผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซที่เข้ามาผลักดันให้ตลาดเกิดการเคลื่อนไหว และช่วยขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้เข้าสู่ตลาดใหม่ และพร้อมที่จะสร้างโอกาสสำหรับตลาดในระดับภูมิภาค

สำหรับภาพรวมตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าจะแตะ 1.6 ล้านล้านบาท ภายในปี 2570 ขณะที่ในปี 2026 การสำรวจจากกูเกิล ระบุว่า จะมีมูลค่าราว 3.4 หมื่นล้านบาท (1.1 ล้านล้านบาท) ซึ่งมูลค่าของตลาดอีคอมเมิร์ซคิดเป็นสัดส่วนถึง 53% ของเศรษฐกิจดิจิทัล


ธัญญธร เหล่าวัชระ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 3 กลยุทธ์หลักที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของผู้ขาย Shopee ในปี 2026 จะมีทั้งโปรแกรมใหม่ "Prime Seller" ที่ยกระดับโปรแกรม "ส่งฟรี โค้ดคุ้ม" ที่มีอยู่เดิม เพิ่มเติมด้วย Affiliate for Seller และมีโปรฯ เพิ่มเติมตามเทศกาล อย่าง Special SPayLater ให้ลูกค้าผ่อน 0% นาน 3 เดือน โดยร้านค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อรับยอดขายช่วงสิ้นปี

ถัดมาคือ "Shopee Global Sales" พา SMEs ไทยบุกอาเซียน โดย Shopee จะเข้ามาช่วยลดขั้นตอน ในลักษณะของการที่ผู้ขายสามารถไปเปิดร้านตัวเต็ม, ทำการตลาด, ไลฟ์สตรีม, และใช้ AI Translation เพื่อให้สามารถสิงสินค้าไทย ไปยังฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่จะขยายไปในอนาคต

3. เพิ่มทางเลือกส่งทันทีใน 1 ชั่วโมง จากเดิมที่มีส่งภายในวัน และ 4 ชั่วโมง โดยใช้ประโยชน์จากสาขาออฟไลน์เป็นจุดกระจายสินค้าสำหรับการส่งด่วน 1 ชั่วโมง เพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงลูกค้า และนำ SPayLater ไปใช้ที่หน้าร้านออฟไลน์ได้


คงกฤช ล้อเลิศรัตนะ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) เสริมถึงข้อมูลการทำกลยุทธ์ "360-Degree Marketing Plan" ใน 6 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 1.Re-invented In-App Experience ปรับประสบการณ์ในแอปใหม่ทั้งหมด ใช้ AI และ Algorithm ทำ "Personalization" ทำให้ผู้ใช้แต่ละคนเห็นแบนเนอร์หรือโปรโมชั่นไม่เหมือนกัน เพื่อเพิ่ม Engagement และ Conversion

2.Dynamic Content Ecosystem ผสานคอนเทนต์ไลฟ์สตรีม, Shopee Video เข้ากับการ "ค้นหาสินค้า" สร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อ 3. Seamless Social Integration จับมือพันธมิตรระดับโลกอย่าง YouTube และ Meta (Facebook/Instagram) เพื่อการเชื่อมต่อและปิดการขายจากโซเชียลมีเดียได้อย่างไร้รอยต่อ

4.Holistic Brand Building: สร้างแบรนด์ผ่านทุกช่องทาง ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ (KOLs) 5.Borderless Assortment ปัจจุบันมีสินค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 100 ล้านชิ้น และจะใช้อัลกอริทึมช่วยดันสินค้าที่เพิ่งลงขายใหม่เป็นพิเศษ และ 6.Unbeatable Value ตอกย้ำความคุ้มค่าด้วย การใช้คูปองได้หลายต่อ, การันตีราคาถูกที่สุด และ Shopee VIP (โปรแกรมสมาชิก 49 บาท) ที่มีผู้สมัครแล้วหลายแสนราย

คงกฤช ย้ำว่า ความสำเร็จของคอนเทนต์คอมเมิร์ซ มาจากความน่าเชื่อถือที่สั่งสมมา 10 ปี และ การที่คนเข้าแอปมาเพื่อซื้อ ซึ่งในวันนี้ Shopee มีเครือข่ายครีเอเตอร์ที่ทำงานด้วยกันมากกว่า 1 ล้านราย เติบโตขึ้น 900% จากปี 2022

นอกจากนี้ 45% ของ YouTuber ที่มีผู้ติดตามเกิน 5,000 มีการติดแท็กสินค้า Shopee ยอดขาย ผู้ขายที่ทำ Shopee Live โตกว่าร้านทั่วไป 65% และยอดขายจาก Shopee Video โตขึ้น 400% และจะมี โปรแกรม "Golden Tick Creator" เพื่อคัดเลือกและการันตีครีเอเตอร์คุณภาพสูง ปัจจุบันมีแล้ว 5,000 ราย เพื่อให้แบรนด์มั่นใจในการร่วมงาน

