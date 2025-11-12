ทรู-สตช. ร่วมยกระดับความปลอดภัยด้วย True CyberSafe ปกป้องคนไทยจากภัยสแกมแล้วกว่า 3,500 ล้านครั้งทั่วประเทศ

ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ทรูมันนี่ ในเครือแอสเซนด์ มันนี่ เดินหน้าภารกิจ “เสริมเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ประเทศ” ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในงาน “Thailand United Against Scams – รวมพลังคนไทย ต้านภัย Scams” เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยดิจิทัลของประเทศและปกป้องคนไทยจากภัยมิจฉาชีพออนไลน์ที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในงาน ทรูได้นำเสนอเทคโนโลยี AI อัจฉริยะจาก True CyberSafe ซึ่งช่วยตรวจจับและบล็อกลิงก์หลอกลวง รวมถึงสายโทรที่มาจากมิจฉาชีพแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้คนไทยปลอดภัยมากขึ้นจากภัย Scams นอกจากนี้ยังมีระบบ Call AI Filter สำหรับคัดกรองสายต้องสงสัย และบริการ 9777 บล็อกสายมิจฉาชีพ (Scam Report) ที่เปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแสได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยปัจจุบันสามารถป้องกันความเสี่ยงได้แล้วกว่า 3,500 ล้านครั้งทั่วประเทศ (ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568)
นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูและทรูมันนี่ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานในโลกดิจิทัล เรามุ่งใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างระบบป้องกันภัยไซเบอร์ที่เข้มแข็ง ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์ ข้อความ และธุรกรรมออนไลน์ โดยทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คนไทยทุกคนเชื่อมต่อและใช้ชีวิตดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ที่ผ่านมาทรูได้ลงทุนพัฒนาบริการ True CyberSafe เพื่อช่วยตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการฟรีสำหรับลูกค้าทรู ดีแทค และทรูออนไลน์ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติม บริการดังกล่าวใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์และบล็อกลิงก์ URL แปลกปลอม พร้อมฟีเจอร์ Call AI Filter ที่ประมวลผลข้อมูลจากพฤติกรรมการโทรของมิจฉาชีพและฐานข้อมูลหมายเลขต้องสงสัยจากตำรวจไซเบอร์กว่า 300,000 หมายเลข รวมถึงบริการ 9777 One Stop Scam Report ที่ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสสายโทรเข้า SMS และลิงก์อันตรายได้ทันที โดยระบบจะส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบัน True CyberSafe ปกป้องคนไทยจากภัย Scams ทั้งบล็อกลิงก์ URL แปลกปลอม แจ้งเตือนสายเรียกเข้า Scam Report และอื่นๆ รวมแล้วกว่า 3,500 ล้านครั้งทั่วประเทศ
ความร่วมมือระหว่าง ทรู คอร์ปอเรชั่น, ทรูมันนี่ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในครั้งนี้ สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของกลุ่มทรูในการเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ตามบทบาทของทรูในฐานะ ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ที่มุ่งสร้างโลกดิจิทัลไทยให้ “ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และยั่งยืน” อย่างแท้จริง