สองสมาคมสื่อจี้ กสทช. คุม OTT ดัน National Streaming ก่อนหมดไลเซนส์ทีวีดิจิทัลปี 72

สองสมาคมสื่อรุกคืบ! จี้ กสทช. เร่งกำกับ OTT–สื่อดิจิทัล เชื่อมพัฒนา 'National Streaming Platform' ปูทางก่อนหมดอายุทีวีดิจิทัลปี 2572 หวังสร้างกรอบดูแลสื่อปลอดภัย รับยุคข้อมูลเท็จ-สแกมระบาดทั่วโลก
เมื่อวันที่ 12 พ.ย.68 สมาคมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นำโดย นายฉัตรชัย ตะวันธรงค์ ที่ปรึกษาสมาคม นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย อุปนายกสมาคมฯ นายเดียว วรตั้งตระกูล กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ ตัวแทนของสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลฯ พร้อมด้วย น.ส.อรพิน เหตระกูล เลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เข้ายื่นหนังสือถึง ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เพื่อขอให้ คณะกรรมการ กสทช. พิจารณาแนวทางกำกับดูแลการให้บริการแพร่เสียงและแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (OTT) และแนวทางพัฒนา National Streaming Platform อย่างเร่งด่วน
โดยเนื้อหาในหนังสือ ระบุว่า จากการติดตามวาระการประชุมของคณะกรรมการ กสทช. ทราบว่า จะมีการประชุมในวันที่ 12 และ 14 พ.ย.68 ซึ่งได้มีการบรรจุวาระเพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการแพร่เสียงและแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (OTT) รวมถึงวาระอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบกำกับดูแลสื่อดิจิทัลในภาพรวม
สมาคมเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเร่งด่วน เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ การหลอกลวง (Scam) การบิดเบือนข้อมูล และการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสื่อโซเชียลมีเดีย ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่หลายประเทศได้เร่งออกมาตรการกำกับดูแล เพื่อปกป้องประชาชนจากภัยทางสื่อดิจิทัล
ดังนั้น สมาคมจึงเห็นว่า กสทช. ควรมีบทบาทเชิงรุกในการจัดทำกรอบกำกับดูแลบริการแพร่เสียงและแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (OTT Regulation Framework) เพื่อกำหนดมาตรฐาน ความรับผิดชอบ และจริยธรรมของผู้ให้บริการ รวมทั้งสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ผลิตเนื้อหา เพื่อให้เกิดระบบนิเวศสื่อดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ
สมาคมจึงใคร่ขอเสนอให้ คณะกรรมการ กสทช. พิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมวันที่ 12 หรือ 14 พ.ย.68 นี้ เพื่อให้สามารถประกาศใช้แนวทางการกำกับดูแลได้โดยเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและต่อการพัฒนาระบบสื่อในประเทศไทยโดยรวม ขณะเดียวกัน สมาคมขอให้ คณะกรรมการ กสทช. พิจารณาเชื่อมโยงแนวทางกำกับดูแลดังกล่าว กับการพัฒนา National Streaming Platform ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินไปสู่ระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบการโทรทัศน์ได้อย่างเท่าเทียม ภายใต้กรอบกำกับดูแลเดียวกัน
ทั้งนี้ สมาคมเห็นว่าควรบรรจุแนวทางดังกล่าวไว้ใน Roadmap Digital TV เพื่อรองรับการสิ้นสุดใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน เดือน เม.ย.2572 และสร้างความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในยุคดิจิทัล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอย่างเร่งด่วน และขอแสดงความขอบคุณในความมุ่งมั่นของ คณะกรรมการ กสทช. ที่ให้ความสำคัญต่อการยกระดับการกำกับดูแลกิจการสื่อของประเทศให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลยุคใหม่