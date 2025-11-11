'ไชยชนก' สั่ง ETDA เร่งช่วยไรเดอร์ หลังกฎหมายใหม่กระทบรายได้

'ไชยชนก' รับหนังสือไรเดอร์เดือดร้อน ปมกฎหมายใหม่กระทบรายได้ สั่ง ETDA ประสานขนส่งทางบก-คมนาคม หาทางออก ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลลดภาระ สร้างหลักประกันอาชีพมั่นคงยั่งยืน
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.68 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับหนังสือร้องเรียนจาก กลุ่มตัวแทนไรเดอร์ในหลายแพลตฟอร์ม เพื่อขอให้เร่งหาทางบรรเทาผลกระทบจากประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เรื่องการดำเนินการอื่นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยสารสาธารณะ ที่มีลักษณะตามมาตรา 18 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2568 รวมถึงประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดลักษณะและเงื่อนไขของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รย.17) และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (รย.18) ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคง และสร้างภาระแก่ไรเดอร์และไดรเวอร์ทั่วประเทศ
นายไชยชนก กล่าวว่า กระทรวงดีอี ให้ความสำคัญ และไม่นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของประชาชน โดยกรณีนี้เป็นความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอาชีพ ไรเดอร์ และ ไดร์เวอร์ โดยพร้อมจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาผ่านมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือในทุกมิติ
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ETDA บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม แพลตฟอร์มผู้ให้บริการ บริษัทประกัน บริษัทไฟแนนซ์ ฯลฯ เพื่อดำเนินการประชุมหารืออย่างเร่งด่วนที่สุด ในการหาทางออกและกำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จะดำเนินการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยลดภาระ และเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์อย่างยั่งยืน
"วันนี้ผมรับเรื่องไว้ด้วยความเข้าใจ และขอยืนยันว่าจะใช้กลไกทางดิจิทัลทุกทางที่มีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องไรเดอร์ให้เร็วที่สุด โดยสิ่งที่เรากำลังทำไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่คือการสร้างระบบสนับสนุนระยะยาว ให้ไรเดอร์ทำงานได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะพวกเขาถือเป็นฟันเฟือนอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย" นายไชยชนก กล่าว
สำหรับรายละเอียดข้อร้องเรียนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงคมนาคม และ ETDA ได้ประกาศให้ผู้ขับขี่รถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะ (รย.17 หรือ รย.18) และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะภายในวันที่ 2 ต.ค.68 ทำให้คนขับได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการไม่อนุญาตให้ใช้รถส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยน สัญญาเช่าซื้อ และการทำประกันภัยที่สูงเกินรายได้ของคนขับ ความล่าช้าในการดำเนินการเรื่องเอกสาร รวมไปถึงการถูกจับกุมในช่วงที่ยังมีการแก้ไขกฎหมายอยู่ ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือคนขับที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ทางตัวแทนโดยกลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างผ่านแอปฯ จึงได้นำเสนอแนวทางแก้ไข ดังต่อไปนี้
1.ปรับกระบวนการส่งเอกสารให้สามารถดำเนินการผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้
2.สามารถใช้สำเนาเล่มรถในการจดทะเบียนสำหรับรถติดไฟแนนซ์
3.ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทลีสซิ่ง
4.ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดสำหรับรถติดไฟแนนซ์ให้สามารถใช้ประกันภัยสำหรับรถสาธารณะขั้นพื้นฐานได้ไม่จำเป็นต้องเป็นประกันชั้นหนึ่งเท่านั้น
5.แก้ปัญหาภูมิลำเนาของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่ต้องให้คณะกรรมการประจำจังหวัดหรือพื้นที่นั้นๆ รับรอง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
6.ปรับข้อกำหนดเรื่องขนาดความจุเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันที่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่มีขนาดเกินจาก 125 cc ตามกฎหมายกำหนด
7.ปรับข้อกำหนดให้สามารถใช้รถเช่ามาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้
8.ขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้คนขับจำนวนมากยังสามารถหาเลี้ยงชีพได้ในขณะที่ดำเนินการจดทะเบียน