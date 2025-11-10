โพลสถิติฯ ชี้คนไทย 40.3% บ่นของแพง จี้รัฐบาล'อนุทิน' รีบพยุงค่าครองชีพ

โพลสถิติฯ ชี้คนไทย 40.3% โอดค่าครองชีพพุ่ง จี้รัฐบาล 'อนุทิน' เร่งคุมของแพง-สร้างรายได้-เคลียร์หนี้-ปราบพนัน ฟากความเชื่อมั่นยังก้ำกึ่ง คนใต้ยิ้มได้ คนกรุงบ่นชีวิตไม่ฟีลกู้ด
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.68 ดร.เอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ "นโยบายรัฐบาล พ.ศ.2568" ซึ่งจัดทำระหว่างวันที่ 17-23 ต.ค.68 โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนแบบตัวต่อตัว (Face-to-Face Interview) กับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 5,000 ราย ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Two-Stage Sampling เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศ โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งช่วยให้ผลการสำรวจมีความน่าเชื่อถือและสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างแท้จริง
จากผลการสำรวจ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสนใจต่อประเด็นปากท้องเป็นลำดับแรก โดย 40.3% คาดหวังให้รัฐบาลลดค่าครองชีพและควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่ 31.5% ต้องการให้เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่วน 30.8% อยากเห็นการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ 19.4% เรียกร้องให้ช่วยเหลือภาคเกษตร โดยเฉพาะเรื่องราคาพืชผลตกต่ำและปุ๋ยราคาแพง และ 18.1% เห็นว่าควรแก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ในด้าน "นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลควรดำเนินการ" ประชาชนให้ความเห็นตรงกันว่าควรเร่งสร้างรายได้และลดรายจ่ายเป็นอันดับแรก คิดเป็น 86.8% ตามมาด้วยการแก้ปัญหากรณีพิพาทไทย-กัมพูชาอย่างสันติ 63.8% รวมถึงการแก้หนี้สินและเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ 58.5% ส่วน 45.3% ต้องการให้รัฐบาลปราบปรามการพนันผิดกฎหมายอย่างจริงจัง และอีก 32.8% เรียกร้องให้ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาด
ขณะเดียวกัน เมื่อสอบถามถึง "ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล" พบว่าประชาชน 31.0% ระบุว่ามีความเชื่อมั่นในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสัดส่วนความเชื่อมั่นสูงถึง 39.3% ส่วนใหญ่ 52.6% ระบุว่ามีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง ขณะที่ 13.3% เชื่อมั่นในระดับน้อย และ 3.1% ระบุว่ามีความเชื่อมั่นในระดับน้อยที่สุด
สำหรับ "ความพึงพอใจในชีวิตของประชาชน" พบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.10 คะแนนจากเต็ม 10 โดยภาคใต้ให้คะแนนสูงสุดที่ 7.32 คะแนน สะท้อนถึงความพึงพอใจในชีวิตที่ดีกว่าภูมิภาคอื่น ขณะที่กรุงเทพมหานครให้คะแนนเฉลี่ยเพียง 6.75 คะแนน ต่ำสุดของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิตระหว่างภูมิภาค
ดร.เอกพงษ์ กล่าวว่า การสำรวจครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นโครงการ Quick Survey สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 เดือน (ต.ค.68 ถึง ม.ค. 69) โดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังเสียงประชาชนอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายของรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผลสำรวจจะมีเผยแพร่ทุกเดือนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้ชื่อ NSOOFTHAILAND
