ฐานใหญ่ ‘เครือข่ายสีเขียว’ AIS ลุยอีสาน เสริม 5G หนุนธุรกิจท้องถิ่น

เจาะพฤติกรรมใช้เน็ตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS เผยนิยมไลฟ์มากที่สุด ปีที่ผ่านมาการอัปโหลดเติบโตถึง 25 เท่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายเครือข่ายดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่อีสานกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของไทย
วิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค–ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คิดเป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่ ประกอบด้วย 20 จังหวัด และมีศักยภาพที่หลากหลาย ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ภาคเกษตรกรรม
แต่ยังรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติที่โดดเด่น เช่น งานผีตาโขน, บุญบั้งไฟ, ไหลเรือไฟ และการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อที่กำลังได้รับความนิยมอย่างถ้ำนาคาและคำชะโนด ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมยังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญในการเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว และจีน
“ที่ผ่านมา AIS ได้ลงทุนพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโต โดยปัจจุบันเครือข่าย 5G ของ AIS ครอบคลุมประชากรในภาคอีสานแล้วถึง 95% และ AIS 3BB Fibre3 มีฐานลูกค้าครบ 1 ล้านรายในภาคอีสานเป็นภาคแรกนอกกรุงเทพฯ”
การให้บริการของ AIS ในภาคอีสาน มีโครงข่าย 4G/5G ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 95% ของประชาชน ส่วนที่เหลือจะเป็นตามภูเขาสูงที่ไม่ได้มีการใช้งาน ขณะที่จำนวนครัวเรือนที่ AIS 3BB Fibre3 ลากผ่านครอบคลุมถึง 6.6 ล้านครัวเรือนแล้ว
***อินไซด์ผู้ใช้ สู่ 5G UL 2CC ครั้งแรกในอาเซียน
วสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้งานดาต้าของคนในภาคอีสานในช่วงปี 2022-2025 พบว่า ปริมาณการอัปโหลด (Uplink) เติบโตสูงถึง 25 เท่า ขณะที่การดาวน์โหลด (Downlink) เติบโต 10 เท่า
พฤติกรรมหลักของผู้ใช้ในภาคอีสาน ที่ทำให้เกิดการใช้งานอัปโหลดมากขึ้น มาจากการทำไลฟ์สตรีมมิ่ง ผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Facebook และ TikTok โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ซึ่งแตกต่างจากกรุงเทพฯ ที่นิยมใช้เน็ตบ้าน
จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้ภาคอีสานกลายเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนผู้ใช้งานที่ "อัปโหลด" มากกว่า "ดาวน์โหลด" สูงที่สุดในประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี้ AIS จึงได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 5G UL 2CC ที่ภาคอีสานเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำหรับเทคโนโลยี 5G UL 2CC คือการนำคลื่นความถี่ 2 ย่าน คือ 2600 MHz และ 700 MHz มารวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ "อัปโหลด" โดยเฉพาะ ส่งผลให้ ความเร็วในการอัปโหลดเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า และยังช่วยขยายความครอบคลุมของสัญญาณ 5G ให้กว้างไกลและเสถียรยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์ของ Content Creator และผู้ประกอบการออนไลน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ก่อนหน้านี้ AIS นับเป็นเครือข่ายแรกที่นำเทคโนโลยี AIS 5G 3CC มาใช้งานในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ที่มีการใช้งานของอุปกรณ์ 5G หนาแน่น ซึ่งจะเป็นการรวมคลื่น 2600 MHz 700 MHz และ 2100 MHz มาให้บริการ 5G ทำให้ได้ความเร็วเพิ่มขึ้น 16% และรองรับปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้น 23%
“การที่เลือกนำ 5G UL 2CC มาใช้ในภาคอีสาน เพื่อรองรับการอัปโหลดให้รวดเร็วขึ้น แต่ยังไม่ได้นำคลื่น 2100 MHz มาใช้ เพราะปัจจุบันผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่ยังใช้งานเครื่องที่รองรับ 4G เป็นหลักอยู่”
นอกจากนี้ AIS ยังมีการนำ AI มาช่วยในการดูแล และบำรุงรักษาเครือข่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นถึง 30% ที่ยังช่วยในการบริหารจัดการพลังงานเพิ่มเติม บนพื้นฐานของการขับเคลื่อนเครือข่ายสีเขียว (Green Network) ที่ทำทั้งเรื่องประหยัดพลังงาน และนำพลังงานสะอาดมาใช้
***Green Network ผ่าน 3 กลยุทธ์ความยั่งยืน
วสิษฐ์ ให้ข้อมูลเสริมถึงการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของ AIS ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Drive Digital Economy) สร้างการเข้าถึงดิจิทัลอย่างทั่วถึงและรับผิดชอบ (Digital Inclusion) และสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Act on Climate)
นอกเหนือจากการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่าย AIS ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน โดยวางบทบาทเป็นเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ช่วยให้อุตสาหกรรมอื่นๆ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่คาดว่าจะลดได้สูงถึง 10 เท่า อย่างเรื่องของการประชุมออนไลน์, การขนส่ง, หรือการแพทย์ทางไกล
ส่วนภารกิจด้านพลังงานสะอาด (Green Energy) ภาคอีสานถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์ความเข้มสูง เหมาะแก่การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ทำให้ AIS มีการติดตั้งสถานีฐานที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอีสานไปแล้วกว่า 5,061 แห่ง จากทั้งหมด 15,458 แห่งทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของทั้งหมด
นอกจากนี้ Data Center ที่จังหวัดขอนแก่น ยังมีการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เกือบครึ่งหนึ่งของความต้องการทั้งหมด การลงทุนใน Green Network ไม่เพียงช่วยให้ AIS สามารถให้บริการในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แต่ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอีสานได้ถึงประมาณ 10,761 ตันต่อเดือน
ประเด็นที่น่าสนใจคือการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาด ในระยะสั้นนับว่าไม่ได้เป็นการลดต้นทุน เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุน แต่สิ่งที่ได้มาในทันทีคือความมุ่งมั่นขององค์กรในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน