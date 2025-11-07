AIS ห่วงใยสถานการณ์พายุ “คัลแมกี” ส่งทีมดูแลโครงข่าย และเน็ตบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศว่า พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (KALMAEGI) จะส่งผลให้ช่วงวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2568 ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดับ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม นำไปสู่น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งนั้น
เอไอเอส ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการสื่อสารของประชาชน จึงได้ยกระดับการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้าน สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะ โดยมีมาตรการสำคัญดังนี้
- ดูแลเครือข่ายอย่างเต็มกำลัง: จัดทีมวิศวกรและช่างเทคนิคแสตนบายพร้อม รถสถานีฐานเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนสัญญาณทันทีหากเกิดกรณีฉุกเฉิน พร้อมมอนิเตอร์โครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์บริหารจัดการเครือข่าย (Network Operation Center: NOC) พร้อมตั้ง War Room ทันทีหากสถานการณ์ยกระดับ เพื่อสั่งการฟื้นฟูโครงข่ายอย่างรวดเร็ว
- สำรองพลังงานอย่างเพียงพอ: เตรียมเครื่องปั่นไฟและน้ำมันสำรอง ในโหมดหลักและพื้นที่เสี่ยง เพื่อคงสัญญาณสื่อสารในสถานการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง
- ดูแลความปลอดภัยของพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน: จัดเตรียม อุปกรณ์ความปลอดภัยครบครัน เช่น ชุดเซฟตี้ เสื้อชูชีพ เรือ และอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อให้การทำงานในพื้นที่เสี่ยงเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด
- ประสานงานเชิงรุกกับหน่วยงานภาครัฐ: ร่วมมือกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และส่วนราชการในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมโครงข่ายในบริเวณ ศูนย์อพยพ ที่แต่ละจังหวัดจัดตั้ง
AIS ยืนยันความพร้อมของทุกหน่วยงานในการดูแลประชาชนให้สามารถใช้บริการสื่อสารและเน็ตบ้านได้ต่อเนื่องอย่างดีที่สุด พร้อมยืนหยัดอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดช่วงผลกระทบจากพายุ “คัลแมกี” และพร้อมสนับสนุนการสื่อสารในพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเต็มกำลัง