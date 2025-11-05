AIS PLAY คว้าสิทธิ์ถ่ายทอด The 74th Miss Universe 2025 ดูทุกช่วง 49 บาท

AIS PLAY สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการดิจิทัลไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลคอนเทนต์ระดับประเทศ ด้วยการคว้าสิทธิ์การถ่ายทอดสดการประกวดนางงามระดับโลกเวที The 74th Miss Universe 2025 อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ให้แฟนนางงามคนไทยได้ลุ้นสาวงามคนใหม่แห่งจักรวาลและไม่พลาดทุกโมเมนต์ของการประกวดในช่วงเวลาสำคัญ
โดยเฉพาะในปีนี้ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด ผ่านประสบการณ์รับชมเหนือระดับทาง AIS PLAY กับแพ็กเกจสุดคุ้ม “PLAY PASS” เพียง 49 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับชมได้ 30 วัน โดยสามารถรับชมการประกวดใน 3 รอบสำคัญ ได้แก่
- รอบ The National Costume การแสดงชุดประจำชาติ ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2025 เวลา 13.00 – 14.00 น.
- รอบ The Preliminary Competition ก่อนชิงชนะเลิศ โดยรวมถึงการเดินในชุดราตรีและชุดว่ายน้ำ ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2025 เวลา 19.00 – 21.00 น.
- รอบ The Grand Finale รอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2025 เวลา 08.00 – 11.00 น.
นอกจากนี้ ผู้สมัครแพ็กเกจ “PLAY PASS” ยังมีสิทธิ์ร่วมสนุกผ่านกิจกรรมแข่งขันชิงบัตรเข้าชมการประกวด จากเอไอเอสเพื่อชิงสิทธิ์รับบัตรเข้าชมการประกวดจริงในแต่ละรอบ โดยสามารถร่วมสนุกตอบคำถามผ่านโพสต์กิจกรรมทาง Page AIS Facebook ได้ตั้งแต่วันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2568 เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้จากโพสต์กิจกรรม Page AIS Facebook และ รวมถึงกิจกรรมสุดพิเศษ Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กระทบไหล่กับ Miss Universe 2025 ตัวจริงแบบใกล้ชิด ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ณ AIS SIAM โดยสามารถร่วมสนุกตอบคำถามผ่านโพสต์กิจกรรมทาง Page AIS Facebook ได้ตั้งแต่วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2568 เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้จากโพสต์กิจกรรม Page AIS Facebook
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า เอไอเอสมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดการประกวดนางงามที่คนไทยทุกคนตั้งตารอ กับเวที The 74th Miss Universe 2025 อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอสในการยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล ผ่านศักยภาพของเครือข่ายอัจฉริยะ AIS 5G และแพลตฟอร์มความบันเทิง AIS PLAY ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์รับชมระดับโลกให้กับคนไทยได้ทุกที่ ทุกเวลา และบนทุกอุปกรณ์
นอกจากนี้เอไอเอสยังต้องการให้แฟนนางงามชาวไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งแรงบันดาลใจระดับโลก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงาม ความมั่นใจ และพลังของผู้หญิงจากทั่วโลก พร้อมทั้งไม่พลาดทุกช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นของการประกวด ทั้งรอบชุดประจำชาติ รอบพรีลิม และรอบชิงชนะเลิศ เพื่อร่วมลุ้นและร่วมเชียร์มงที่สามของไทยไปพร้อมกัน ผ่านประสบการณ์การรับชมที่เหนือระดับเฉพาะบน AIS PLAY แอปที่รวบรวมคอนเทนต์ระดับโลกและระดับพรีเมียมไว้ในที่เดียว
ลูกค้าเอไอเอส ระบบรายเดือน เติมเงิน และ เอไอเอส 3BB Fibre3 สามารถสมัครแพ็กเกจ “PLAY PASS” ได้แล้ววันนี้ ในราคาเพียง 49 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับสิทธิ์ชมครบทุกช่วงการประกวดนาน 30 วัน ผ่านแอป AIS PLAY หรือเว็บไซต์ www.aisplay.ais.co.th ดูได้แบบไม่มีสะดุด เฉพาะที่ AIS PLAY ที่เดียวเท่านั้น! ลูกค้ามือถือสมัครง่ายๆ เพียงกด *678*74# โทรออก หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-pass
ลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจจาก AIS PLAY อาทิ PLAY FAMILY, PLAY ASIAN, PLAY PREMIUM, PLAY PREMIUM PLUS, PLAY ULTIMATE, PLAY INTER, PLAY S, M, L, XL, PLAY Lite, Lite Plus, Standard, Magnum, PLAY PREMIER และ PLAY SPORTS ยังสามารถรับชมคอนเทนต์ดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน