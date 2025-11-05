ครั้งแรก! Google รายได้ทะลุแสนล้านดอลล์ ในไตรมาสเดียว

กูเกิล (Google) ภายใต้บริษัทแม่ "อัลฟาเบ็ต" (Alphabet) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ด้วยรายได้รวมกว่า 102,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัททำเงินทะลุหลักแสนล้านดอลลาร์ได้ในไตรมาสเดียว
ซันดาร์ พิชัย (Sundar Pichai) ซีอีโอของ Alphabet ระบุว่านี่คือหลักฐานชัดเจนว่าโลกกำลังก้าวสู่ยุค Generative AI อย่างเต็มตัว
จากข้อมูลผลประกอบการ พบว่าแรงผลักดันรายได้หลักของ Google คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Full-Stack AI) ทำให้ Google สร้างความแตกต่างด้วยแนวทางครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure), โมเดล AI, เครื่องมือ (tooling), ไปจนถึงผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์ม ซึ่งแนวทางนี้เริ่มสร้างผลลัพธ์ชัดเจน ทั้งในด้านการค้นหา (Search), โฆษณา YouTube และบริการ Google Cloud
ในไตรมาสล่าสุด รายได้จาก Search และ YouTube Ads เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และฟีเจอร์ใหม่อย่าง AI Overviews และ AI Mode ทำให้ปริมาณการค้นหาเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์
ฝั่ง YouTube มีการใช้ AI เพื่อช่วยครีเอเตอร์และแบรนด์ระบุสินค้าในวิดีโอแบบอัตโนมัติ ทำให้คอนเทนต์เปิดเสรีให้ผู้ชมคลิก “ช้อปได้ทันที” และสร้างรายได้จากโฆษณาแบบ Interactive Direct Response ทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก
ในส่วนบริการ YouTube ยังคงครองแชมป์สตรีมมิ่งในสหรัฐฯ ตามข้อมูลจาก Nielsen พบว่า YouTube ครองอันดับ 1 ในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของสหรัฐฯ มากว่า 2 ปีติดต่อกัน
ที่น่าสนใจคือ Shorts เริ่มสร้างรายได้ต่อชั่วโมงการรับชมมากกว่า “วิดีโอแบบยาว” แล้ว พร้อมกันนี้ YouTube ยังเปิดเครื่องมือใหม่ให้แบรนด์จับคู่คอนเทนต์กับผู้สร้างได้ตรงกลุ่มยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นบางแคมเปญใช้ Shorts ช่วยเพิ่มการค้นหาแบรนด์ขึ้น 8% และการจดจำโฆษณาเพิ่มขึ้น 34% โดยลดต้นทุนต่อผู้ใช้ลงครึ่งหนึ่ง
วันนี้ AI พลิกเกมการตลาดอัตโนมัติของ Google Ads โดย Alphabet พัฒนาเครื่องมือโฆษณาใหม่ชื่อ AI Max และ Search Ads แบบใหม่ที่เปิดใช้งานทั่วโลกตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 และมีผู้ลงโฆษณาใช้งานแล้วนับแสนราย กลายเป็นผลิตภัณฑ์โฆษณา AI ที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Google
ที่สุดแล้ว การเติบโตของ Alphabet ครั้งนี้สะท้อนว่า AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของการขับเคลื่อนรายได้ โดยเฉพาะกรณีของ Google ที่แสดงให้เห็นว่าการลงทุนใน Full-Stack AI ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์จนถึงประสบการณ์ผู้ใช้ปลายน้ำ สามารถต่อยอดได้จริงในทุกด้าน กลายเป็นสุดยอดโมเดลธุรกิจที่ทำเงินได้มหาศาล.