1X Neo หุ่นยนต์ทำงานบ้านราคาเริ่ม 17,000[./เดือน ใครซื้อต้องยอมให้"ทีมควบคุม"มองเห็นภายในบ้าน

เปิดประเด็น "วันเอ็กซ์นีโอ" (1X Neo) หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ที่พร้อมให้สั่งจองสำหรับจัดส่งปี 2026 บริษัทระบุว่าผู้ซื้อต้องยอมให้ทีมควบคุมที่เป็นมนุษย์มองเห็นภายในบ้านในระยะแรก จากนั้นหุ่นยนต์จะเรียนรู้คำสั่งและในที่สุดจะทำงานซับซ้อนได้เองโดยอัตโนมัติ ย้ำผู้ใช้สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงหรือกดปุ่ม เบื้องต้นมีบริการแบบสมาชิกเดือนละ 17,000 บาท ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ 6.9 แสนบาท
นี่คือจุดเริ่มต้นของการมีผู้ช่วยหุ่นยนต์ในบ้าน ที่ไม่ใช่แค่ในหนังไซไฟอีกต่อไป เพราะบริษัท 1X Technologies ซึ่งเป็นบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์จากแคลิฟอร์เนีย ได้ประกาศเปิดรับพรีออเดอร์หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์หรือ humanoid รุ่น NEO โดยออกแบบมาเพื่อทำงานบ้านอัตโนมัติและให้ความช่วยเหลือเฉพาะบุคคล
ผู้ใช้จะสามารถควบคุม NEO และสั่งให้ทำงานต่างๆ ภายในบ้านได้เพียงกดปุ่มหรือสั่งด้วยเสียง และ NEO จะมาพร้อมความสามารถในการทำงานพื้นฐานแบบอัตโนมัติ ทั้งเปิดประตู หยิบของ หรือเปิด-ปิดไฟ อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อต้องการให้ NEO สามารถทำงานที่เฉพาะเจาะจงหรือซับซ้อนมากขึ้น ก็จะต้องยอมรับให้ทีมควบคุมที่เป็นมนุษย์สามารถควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลและมองเห็นภายในบ้านได้
ในการให้สัมภาษณ์กับ โจแอนนา สเติร์น นักข่าว The Wall Street Journal เบิร์นท์ เบิร์นนิช (Bernt Børnich) ซีอีโอบริษัท 1X อธิบายว่าระบบ AI neural network ที่ใช้ขับเคลื่อนหุ่นยนต์นั้นยังคงต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในโลกแห่งความจริงเพิ่มเติม
เบิร์นนิชกล่าวว่าทุกคนที่ซื้อ NEO เพื่อรับมอบในปี 2026 จะต้องยินยอมให้ผู้ควบคุมที่เป็นมนุษย์มองเห็นภายในบ้านผ่านกล้องของหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสอนเครื่องจักรและรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้ในที่สุด
"หากเราไม่มีข้อมูลของคุณ เราก็ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นได้" เบิร์นนิชกล่าว
เบิร์นนิชยอมรับว่างานส่วนใหญ่ของหุ่นจะทำโดยผู้ควบคุมระยะไกลในช่วงแรก เจ้าของหุ่นจะมีสิทธิ์เข้าถึงแอปพลิเคชันที่สามารถกำหนดตารางเวลาที่ผู้ควบคุมจะเข้ามาควบคุม NEO และระบุงานที่ต้องการให้เครื่องทำ
เบิร์นนิชย้ำว่า 1X มอบการควบคุมให้กับเจ้าของเพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกคนให้มากที่สุด บริษัทสามารถเบลอภาพคนออกเพื่อไม่ให้ทีมควบคุมระยะไกลเห็น และเจ้าของสามารถกำหนดพื้นที่ห้ามเข้าในบ้านที่ทีมควบคุมไม่สามารถเข้าถึงได้
เบิร์นนิชยืนยันว่า NEO มีระบบความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายกับผู้ใช้ และทีมควบคุมระยะไกลจะไม่สามารถเข้าควบคุม NEO ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
1X NEO มีจำหน่าย 3 สี คือสีเทา น้ำตาลอ่อน และน้ำตาลเข้ม ปัจจุบันเปิดรับพรีออเดอร์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยวางมัดจำ 200 ดอลลาร์ (ประมาณ 7,000 บาท) ผู้ที่ต้องการเข้าถึงก่อนสามารถซื้อได้ในราคา 20,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 6.9 แสนบาท) หรือใช้บริการแบบรายเดือนในราคา 499 ดอลลาร์ต่อเดือน (ประมาณ 17,000 บาท).