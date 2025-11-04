SKY ICT คว้า CGR ระดับ 5 ดาว ย้ำโปร่งใส ตรวจสอบได้

SKY ICT คว้ารางวัล CGR ระดับ 5 ดาวหรือ “ดีเลิศ” ระดับสูงสุดในการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568 โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 844 บริษัท มีบริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” รวมทั้งสิ้น 373 บริษัท สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SKY ICT ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ปีแรก ในโครงการสำรวจการกำกับการดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นับเป็นความภาคภูมิใจ ที่ SKY ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศสะท้อนถึงมาตรฐานและการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล รวมถึงครอบคลุมในด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
การได้รับ CGR ระดับ 5 ดาว เป็นเครื่องยืนยันจุดยืนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ ในปีนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการ SET ESG Rating เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง
สำหรับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้าน Aviation Tech as a Service อย่างต่อเนื่องในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน เพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ และการพัฒนาเชิงโครงสร้างเพื่อดันอุตสาหกรรมการบินของไทยสู่ “Aviation Hub”
ปัจจุบัน SKY ให้บริการระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน พัฒนาและติดตั้งระบบเช็คอินและออกตั๋วผู้โดยสาร (Common Use Passenger Processing System: CUPPS) ครอบคลุม 13 สนามบินทั่วประเทศ รวมถึงโครงการให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย บริษัทให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้ในธุรกิจได้อย่างครบถ้วน หลากหลายและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ