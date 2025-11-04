ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ ชวนชมเยาวชนคนเก่งโชว์ผลงาน พลิกโจทย์ AI สู่ธุรกิจ คว้าแชมป์ Creative AI Camp by CP ALL ปีที่ 8

“มาแน่ อย่ากลัว รู้ทัน…”
ทั้งหมด คือ คำกล่าว “3 คำ” ต่อสถานการณ์การเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย ป๋วย ศศิพงศ์ไพโรจน์ แม่ทัพใหญ่ผู้จัดค่ายเยาวชน Creative AI Camp และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนัก Digital Strategy บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เขาเสริมว่า AI เติบโตก้าวกระโดดอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ Generative AI หรือ Gen AI ที่เก่งขึ้นมาก และกลายเป็นเครื่องมือที่เปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ มหาศาล เพราะ AI วันนี้ไม่ได้เข้าใจแค่ตัวอักษร แต่เข้าใจทั้งภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง และกลายเป็น “สะพาน” ที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น หากเรียนรู้ พลิกแพลง จน “ใช้เป็น”
ค่าย Creative AI Camp by CP ALL ปีที่ 8 ตลอด 3 เดือน (ส.ค.-ต.ค.2568) ที่ผ่านมา จึงมุ่งมั่นสร้างคนผ่านการศึกษา ตามปณิธานองค์กร “Giving & Sharing” ด้วยเป้าหมายสำคัญคือให้เยาวชน 40 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 700 คน ได้ “เรียนจริง ทำจริง ใช้จริง” โดยให้เยาวชน ได้เรียนรู้จากวิทยากรแวดวง AI อย่างเข้มข้น และได้ทดลองสร้างสรรค์ AI แก้โจทย์ธุรกิจ (Business Problem) 10 โจทย์ ที่ถูกคัดเลือกมาจากปัญหาจริงของภาคธุรกิจกว่า 60 โจทย์
“น้องๆ เรียนรู้ได้เร็วมาก และเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น เราเห็นไอเดียและความสามารถของน้องๆ ในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้กับภาคธุรกิจ มาใช้กับการค้าขาย และเรื่องในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น หลายๆ ผลงานอาจได้รับการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ หรือ Feasibility Study แล้วให้น้องๆ เข้ามาช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมต่อไป” แม่ทัพใหญ่แห่งค่าย Creative AI Camp ระบุ
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ประกอบด้วย รางวัล The Best Innovation Award ได้รับรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม D กับผลงาน AI ตอบคำถามบัญชีสำหรับร้านสาขา สร้าง AI Chatbot ชื่อ “น้องกำไร” ช่วยตอบคำถามให้แก่สาขาต่างๆ ที่ปกติต้องตอบมากกว่า 48,000 นาทีต่อเดือน ลดปัญหาการตอบคำถามซ้ำๆ รวมถึงลดเวลาฝั่งสาขาที่ต้องใช้กับการติดต่อเข้ามา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ทีม H กับผลงาน AI กระตุ้นการซื้อซ้ำและกระตุ้นยอดขาย ให้ AI ช่วยคาดการณ์ความต้องการสินค้าชนิดต่างๆ เพื่อประเมินแผนการจัดทำโปรโมชั่น ลดอัตราการสูญเสียลูกค้า (Churn Rate) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ทีม I กับผลงาน AI วิเคราะห์ยอดขายและแนะนำโอกาสการขาย ให้ AI ช่วยวิเคราะห์โปรโมชั่นที่น่าสนใจ แล้วจัดทำ Ranking อันดับโปรที่ควรเร่งผลักดันสำหรับแต่ละช่วงเวลา
ขณะที่รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ ทีม J กับผลงาน AI แนะนำโปรโมชั่นและสินค้า All Online รายสาขา ภายใต้ชื่อ All Recommend โดยทีมผู้ชนะประกอบด้วย 1.วี-บุญยรัตน์ โตเดชะวัฒนา ชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 2.แบมแบม-วิฒิตา วุฒิวิวัฒนกุล ชั้น ม.6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 3.อิคคิว-อภิวิชญ์ ส่งศรี ชั้น ม.6 โรงเรียนแสงทองวิทยา และ 4.จ๋า-ชลชญา สินใช้ ชั้น ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ทั้ง 4 สมาชิกทีมชนะเลิศ เล่าว่า สโลแกนหลักของผลงานคือ “ออนไลน์ของออนไลน์ เพิ่มยอดขายหน้าร้าน เพิ่มการใช้โปรโมชั่น” ระบบจะใช้ข้อมูลจากเบอร์สมาชิกและสินค้าที่อยู่ในตะกร้าซื้อตอนนั้น เพื่อประมวลว่าโปรโมชั่นใดมีโอกาสที่ลูกค้าจะสนใจมากที่สุด แล้วแสดงผลบนแท็บเล็ตของพนักงานทันที ช่วยลดขั้นตอนการสื่อสารภายในที่ปกติใช้เวลาส่งโปรถึงหน้าร้านกว่า 3 ชั่วโมง เหลือแค่ไม่กี่วินาที ช่วยลดต้นทุนการทำงานจากกระบวนการสื่อสารโปรโมชั่นแต่ละรอบที่ใช้เวลารวมกว่า 4.8 ล้านบาทต่อ 15,000 สาขา และช่วยให้ลูกค้าได้รับโปรโมชั่นที่ตรงใจยิ่งขึ้น
“เราอยากทำโปรเจกต์ที่ใช้ได้จริง และช่วยแก้ปัญหาได้จริงในระบบของซีพี ออลล์ เราพบว่าองค์กรไทย ยังมีวัฒนธรรมสั่งงานทางไลน์กลุ่มและอัปเดตทางไลน์กลุ่มกัน เราเลยอยากสร้าง AI ที่ช่วยพนักงานแนะนำโปรโมชั่นให้ตรงใจลูกค้า โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนเพิ่ม เช่น ไม่ต้องติดตั้งกล้องหรืออุปกรณ์ใหม่เลย แค่ใช้ข้อมูลเดิมให้ฉลาดขึ้น”
ทั้งนี้ ค่าย Creative AI Camp ถือว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ทีมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเดิมทีมมีคนที่มีความสามารถพื้นฐานด้าน AI จริง ๆ แค่คนเดียว อีกคนถนัดสายธุรกิจ ส่วนอีกสองคนเพิ่งเริ่มจากศูนย์เลย ทุกคนต้องเรียนรู้ใหม่หมด โดยเมนเทอร์ของค่าย คอยปูพื้นฐานและสอนเทคนิคเรื่องโมเดล AI ให้เข้าใจจริง ๆ ไม่สอนแบบสำเร็จรูป แต่จะชี้ว่าควรแก้ตรงไหน ปรับยังไงให้ดีขึ้น พอได้ลงมือทำเอง จึงเข้าใจมากขึ้น และสุดท้ายทุกคนก็เข้าใจและช่วยกันได้จริงๆ
แม่ทัพใหญ่แห่งค่าย Creative AI Camp ย้ำทิ้งท้ายว่า บริษัทยังเดินหน้ากิจกรรมด้าน AI อย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน AI ของพนักงาน การจัดรายการ AI Talk ให้พนักงานรับชม การจัดกิจกรรม AI Champion ผลักดันให้เกิด Talent ด้านการใช้ AI ที่ไม่ใช่พนักงานสายไอที รวมไปถึงการพัฒนาเยาวชน โดยจะมีกิจกรรมใหญ่ เช่น Creative AI Hackathon จัดขึ้นกับน้องๆ เยาวชนอีกครั้งในช่วงเร็วๆ นี้
สำหรับค่าย Creative AI Camp เป็นค่ายเยาวชนด้าน AI ที่ใหญ่ที่สุดและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเป็นปีที่ 8 จัดขึ้นภายใต้นโยบายสร้างคนผ่านการศึกษา ตามปณิธานองค์กร “Giving & Sharing” มุ่งเน้นให้เหล่าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้พัฒนาทักษะความสามารถจนเป็น “คนพันธุ์ AI หัวใจโกะ” วิถีความเป็นมนุษย์ AI สร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ AI ผสมผสานปรัชญาหมากล้อม เพื่อประโยชน์ของสังคม และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนโลกในอนาคต ปัจจุบัน มีกิจกรรมเยาวชนด้านๆ AI ใหม่ๆ เกิดขึ้นต่อเนื่องภายใต้ Creative AI Club โดยผู้สนใจกิจกรรมของ Creative AI Club สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ที่ https://caicamp.cpall.co.th/
#CreativeAiCamp #ซีพีออลล์สร้างคนผ่านการศึกษา #ซีพีออลล์สร้างคน #GivingSharing