ตำรวจท่องเที่ยวผนึกทรู ยกระดับการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เมืองไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยปี 2567 มีนักเดินทางต่างชาติกว่า 35.55 ล้านคน เข้ามาเยือนประเทศไทย สร้างรายได้กว่า 1.67 ล้านล้านบาท ขณะที่ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 สะสมอยู่ที่ 24.11 ล้านคน สร้างรายได้ 1.11 ล้านล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 37–38 ล้านคนจนถึงสิ้นปี สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในฐานะ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว” ของภูมิภาค พร้อมตอกย้ำถึงความรับผิดชอบของประเทศเจ้าบ้าน ในการดูแล ช่วยเหลือ และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
ล่าสุด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมประชุมหารือแนวทางเพิ่มความมั่นใจด้านมาตรการดูแลความปลอดภัย และยกระดับรูปแบบการสื่อสารให้เข้าถึงและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลก โดยมี พล.ต.ท. ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และคุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ณ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ