xs
xsm
sm
md
lg

2C2P ปรับใหญ่ใต้ร่ม ANT อัดงบโครงสร้างพื้นฐาน 1.5 พันลบ. ลุยตลาด SME พาโรงแรมแตะจ่ายมินิบาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทูซีทูพี ประเทศไทย (2C2P) ประกาศลงทุนอย่างน้อย 1,500 ล้านบาท ในช่วง 3 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมศักยภาพของระบบเทคโนโลยี คาดปริมาณธุรกรรมรวมของ 2C2P เฉพาะประเทศไทยในปีนี้ จะสูง 450,000 ล้านบาท โชว์อัตราการเติบโตของปริมาณธุรกรรมสูง 35% ต่อปี ยกนิ้วกลุ่มธุรกิจ Online Travel Agents (OTA) มีอัตราการเติบโตของธุรกรรมสูงสุด 92%

2C2P กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ ภายใต้การนำของ “วรฉัตร ลักขณาโรจน์” ประธานกรรมการบริหารคนใหม่ที่รับตำแหน่งตั้งแต่ ก.พ. 2568 โดยหลังจากรับตำแหน่งเกิน 6 เดือน 2C2P กำลังรีแบรนด์ใหม่เพื่อให้เห็นชัดว่า 2C2P เป็นส่วนหนึ่งของ ANT International ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และยุทธศาสตร์สำคัญคือการนำเอาโซลูชันระดับองค์กรมาให้องค์กร SME ได้เข้าถึง

ดาวรุ่งของ 2C2P ในปีนี้คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ qwik by 2C2P (ควิก) เพื่อนำระบบชำระเงินมาตรฐานระดับ Enterprise ไปสู่ธุรกิจ SME ด้วย qwik by 2C2P ร้านค้าไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ แต่สามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟน (iOS/Android) ให้เป็นเครื่องรับชำระเงินเสมือนจริง (EBC) ได้ คาดว่าจะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มีอินไซต์พบว่าการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตต่างประเทศ (International Card) ที่ใช้ในประเทศไทย เติบโตขึ้นถึง 40% เบื้องต้นตั้งเป้าหมายที่จะเห็นร้านค้า SME ไซส์กลางถึงใหญ่ ใช้ qwik by 2C2P ประมาณ 10,000 ร้านค้า ภายใน 1 ปีข้างหน้า

2C2P ให้บริการรองรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลายมากกว่า 400 รูปแบบ
ปัจจุบัน 2C2P ให้บริการรองรับวิธีการชำระเงิน (payment option) ที่หลากหลายมากกว่า 400 รูปแบบ และธุรกิจกำลังขยายจากบริการรับชำระเงินแบบออนไลน์ไปสู่ธุรกิจออฟไลน์ บริษัทย้ำว่าจุดแข็งของบริษัทคือการได้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยมี Certificate ระดับ PCI DSS ซึ่งต้องผ่านการทดลองแฮกระบบทุกไตรมาส

***รับมือ 3 ปี 85% การชำระเงินในไทยเปลี่ยนจากเงินสดเป็นดิจิทัล

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าการลงทุนใน 1,500 ล้านบาท จะเน้นการนำ AI และ Automation เข้ามาใช้ คาดว่าจะเป็นการลงทุยในลักษณะ Frontload คือลงทุนหนักในช่วงปีแรกเพื่อเสริมประสิทธิภาพ โดยตลอด 6 เดือนที่รับตำแหน่งมา บริษัทได้มีการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความเชื่อในเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน

“2C2P ได้ปรับเปลี่ยนโลโก้และรีเฟรชแบรนด์ใหม่ เพื่อให้มีความสดใสและทันสมัยมากขึ้น โดยโลโก้ใหม่เน้นแนวคิดของการเชื่อมโยงผู้คนและธุรกิจเข้าด้วยกันเป็นรูปตะขอเกี่ยวกัน ขณะที่โทนสีใหม่ประกอบด้วยสีฟ้า ซึ่งสื่อถึงความน่าเชื่อถือ ความทุ่มเท และสีส้ม ซึ่งสื่อถึงความสุข ความสนุกสนาน และการเริ่มต้นใหม่”

วรฉัตร ลักขณาโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าการลงทุนใน 1,500 ล้านบาท จะเน้นการนำ AI และ Automation เข้ามาใช้
ปัจจุบัน 2C2P เป็นส่วนหนึ่งของ ANT International ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินระดับโลก ภายใต้แบรนด์ที่เรียกว่า Antom ในส่วนของ Merchant Payment โดยพันธกิจคือการเสริมศักยภาพธุรกิจทุกขนาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยโซลูชันทางการเงินที่ปลอดภัยและครบวงจร ผ่านสำนักงานใน 7 ประเทศ (ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ฮ่องกง) และให้บริการอยู่ในเกือบ 20 ประเทศ มีพนักงานมากกว่า 500 คน และรองรับรูปแบบการชำระเงินมากกว่า 400 รูปแบบ

สำหรับผลประกอบการเฉพาะในประเทศไทย (ข้อมูลถึงสิ้นเดือนกันยายน 2568) คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีปริมาณธุรกรรมรวมสูงถึง 450,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยปริมาณธุรกรรมเติบโตขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และรายได้ของบริษัทเติบโต 25%

4 กลุ่มธุรกิจหลักที่เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต 2C2P สูงสุด ได้แก่ Online Travel Agents (OTA) เติบโต 92%, ธุรกิจประกัน (Insurance) เติบโต 42%, E-commerce เติบโต 34% และสายการบิน (Airlines) เติบโต 20%

คาดว่าปี 2568 ไทยจะมีปริมาณธุรกรรมรวมสูงถึง 450,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยการชำระเงินผ่าน Alipay ของนักท่องเที่ยวจีน ยังเติบโต 25% ส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่างประเทศ (International Card) เติบโตถึง 40%

***กลยุทธ์ 3 เสาหลัก รุก SME - ลงทุน 1.5 พันล้านบาท

ทิศทางธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้าของ 2C2P มุ่งเน้น 3 กลยุทธ์หลัก หนึ่งในนั้นคือการเสริมความแข็งแกร่งโซลูชันระดับองค์กร ส่วนนี้ 2C2P ประกาศลงทุนในประเทศไทยอย่างน้อย 1,500 ล้านบาท ในช่วงปี 2569-2571 เพื่อเสริมศักยภาพระบบเทคโนโลยี 4 ส่วนหลัก ได้แก่ Cloud Infrastructure, การปรับปรุง Architecture ให้ทันสมัย, การนำ AI และ Automation มาใช้, และ Intelligent Fraud Monitoring ซึ่งการลงทุนด้าน AI และ Automation จะเป็นแบบ Frontload ที่ลงทุนสูงในปีแรก

ส่วนที่ 2 คือสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ผู้บริหาร 2C2P ย้ำว่าจะเน้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ OTA, E-commerce, Airline และ Insurance รวมถึงการยกระดับความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสูงสุด เช่น PCI DSS และ ISO 27001/27701 ที่รองรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการนำเสนอโซลูชันเฉพาะทาง เช่น การรับชำระเงินแบบผ่อนชำระที่เติบโต 12% และ Card Scheme Tokenization ที่สามารถอัปเดตวันหมดอายุบัตรโดยอัตโนมัติ

การรับชำระเงินแบบผ่อนชำระในประเทศไทย เติบโต 12%
ส่วนที่ 3 คือการนำโซลูชันองค์กรมาสู่ SME วรฉัตรชี้ว่านี่คือยุทธศาสตร์สำคัญในการขยายฐานลูกค้า 2C2P จะเน้นกลุ่ม SME ขนาดกลางถึงใหญ่ โดยการดึงเอามาตรฐานระดับ Enterprise มาประยุกต์ใช้

***เปิดตัว "qwik by 2C2P" โซลูชันไร้ฮาร์ดแวร์สำหรับ SME

วรฉัตรเผยว่าผลิตภัณฑ์หลักในการรุกตลาด SME คือ qwik by 2C2P ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบอำนาจการรับชำระเงินเทียบเท่าองค์กรขนาดใหญ่ให้กับ SME

จุดเด่นของ qwik by 2C2P คือการลดต้นทุนฮาร์ดแวร์ ร้านค้าไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ เพียงใช้สมาร์ทโฟน (ทั้ง iOS และ Android) ที่มีอยู่แล้ว เปลี่ยนให้เป็นเครื่องรับชำระเงิน และหากเป็น Android ที่มี NFC ก็สามารถทำ Tap to Pay ได้ ร้านค้าหรือโรงแรมสามารถสมัครใช้บริการด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มของ qwik by 2C2P โดยไม่ต้องส่งเอกสาร และติดตามสถานะได้แบบทันใจ Live Status Tracking

โซลูชัน qwik by 2C2P จะเปิดให้ผู้ประกอบการเริ่มลงทะเบียนออนไลน์ใช้งานใน 20 พฤศจิกายน 2568
qwik by 2C2P ยังรองรับการชำระเงินทุกรูปแบบในแอปเดียว ทั้งบัตรเครดิต/เดบิต, PromptPay, e-wallet ในประเทศทั้ง TrueMoney และ Shopee Pay รวมถึงการรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวผ่าน Alipay Plus เช่น Kakao Pay หรือ Touch 'n Go (จากมาเลเซีย) ทั้งหมดนี้รับประกันความเสถียรของระบบ 99.9% มีระบบการชำระเงินแบบกำหนดเวลา และใช้เครื่องมือจับภัยหลอกลวงเช่นเดียวกับลูกค้าองค์กรรายใหญ่

ทั้งหมดนี้ 2C2P ตั้งเป้าหมายว่าภายใน 1 ปีข้างหน้า จะเห็นร้านค้า SME ขนาดกลางถึงใหญ่ใช้ qwik by 2C2P ประมาณ 10,000 ร้านค้า โดยรูปแบบรายได้ของ qwik by 2C2P จะมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (MDR) เมื่อเกิดรายการจริง เนื่องจากซอฟต์แวร์และการสมัครใช้งานเปิดให้ใช้ฟรี

สำหรับโซลูชัน qwik by 2C2P จะเปิดให้ผู้ประกอบการเริ่มลงทะเบียนออนไลน์ใช้งานใน 20 พฤศจิกายน 2568.
2C2P ปรับใหญ่ใต้ร่ม ANT อัดงบโครงสร้างพื้นฐาน 1.5 พันลบ. ลุยตลาด SME พาโรงแรมแตะจ่ายมินิบาร์
โซลูชัน qwik by 2C2P จะเปิดให้ผู้ประกอบการเริ่มลงทะเบียนออนไลน์ใช้งานใน 20 พฤศจิกายน 2568
2C2P ให้บริการรองรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลายมากกว่า 400 รูปแบบ
วรฉัตร ลักขณาโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าการลงทุนใน 1,500 ล้านบาท จะเน้นการนำ AI และ Automation เข้ามาใช้
2C2P ปรับใหญ่ใต้ร่ม ANT อัดงบโครงสร้างพื้นฐาน 1.5 พันลบ. ลุยตลาด SME พาโรงแรมแตะจ่ายมินิบาร์
กำลังโหลดความคิดเห็น