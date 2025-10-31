ทรู ร่วมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม นำคณะผู้บริหารและพนักงานทรู คอร์ปอเรชั่น ทั่วประเทศ ร่วมพิธีแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ “พระมารดาแห่งแผ่นดิน” ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร จึงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรัก ความศรัทธา และความผูกพันของคนไทยทั้งชาติ อันเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งมั่นสืบสานเจตนารมณ์แห่งความดีงามและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไป
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดพิธีแสดงความอาลัยพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกภูมิภาคร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง ทั้งที่กรุงเทพฯ และปทุมธานี ได้แก่ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก, ทรู ดิจิทัล พาร์ค, สถานีข่าว TNN ช่อง 16, ทรู คอลเซ็นเตอร์ รังสิตและศรีนครินทร์ รวมถึงสำนักงานทรูในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครปฐม ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยพนักงานทั่วประเทศต่างร่วมแสดงความอาลัยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวทรู และตอกย้ำความมุ่งมั่นของทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะองค์กรเอกชนไทย ที่พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยและประเทศไทยอย่างยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านสืบไป