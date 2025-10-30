เปิดให้ใช้ในไทยแล้ว! Sora แอปฯ สร้างวิดีโอด้วย AI

OpenAI ประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชัน Sora สำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเป็น 1 ใน 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เปิดให้ดาวน์โหลดแอปฯ ติดตั้งใช้งานบนมือถือร่วมกับเวียดนาม และไต้หวัน
ส่วนหนึ่งที่ OpenAI เลือกไทยเป็นพื้นที่ในการขยายบริการนี้ มาจากการที่ OpenAI เห็นถึงศักยภาพของชุมชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเอกลักษณ์จากฝีมือนักเล่าเรื่องของไทย หลังจากที่เปิดให้ผู้ใช้งานในสหรัฐฯ และแคนาดา เริ่มใช้งานช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา และมียอดดาวน์โหลดกว่า 1 ล้านครั้งภายในไม่ถึง 5 วัน
ผู้บริหารจาก OpenAI ให้ข้อมูลว่า ไทย เป็นหนึ่งในตลาดที่แข็งแกร่งและมีชีวิตชีวาที่สุดในภูมิภาค และคาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์จากฝีมือของนักเล่าเรื่องชาวไทย และที่สำคัญคือสามารถสั่งงาน Sora เป็นภาษาไทย ที่จะคอยเรียนรู้บริบท และวัฒนธรรมของไทยไปด้วย
ผู้ใช้งานในประเทศไทยสามารถดาวน์โหลดแอป Sora ได้ฟรีทันทีบนระบบปฏิบัติการ iOS โดยไม่จำเป็นต้องใช้รหัสเชิญ และจะได้รับสิทธิ์การใช้งานเบื้องต้นอย่างเต็มที่เพื่อทดลองสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ
สำหรับ แอปพลิเคชัน Sora ทำงานบนโมเดล Sora 2 ซึ่งเป็นโมเดลสร้างวิดีโอขั้นสูงของ OpenAI มาพร้อมความสามารถที่น่าสนใจ ทั้งการสร้างสรรค์วิดีโอ เปลี่ยนข้อความหรือจินตนาการให้กลายเป็นวิดีโอที่สมจริงและน่าทึ่งได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์อย่าง รีมิกซ์ผลงาน นำผลงานของครีเอเตอร์คนอื่นมาต่อยอดและสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ พร้อมนำเสนอหน้าฟีดที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้ค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆ ผ่านฟีดวิดีโอที่ปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจของผู้ใช้
รวมถึงฟีเจอร์ Cameos ที่ให้ผู้ใช้สามารถนำใบหน้าและเสียงของตัวเองเข้าไปอยู่ในวิดีโอได้อย่างแนบเนียน เพียงแค่บันทึกตัวตนเพื่อยืนยันและจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยแค่ครั้งเดียว และสามารถที่จะลบ Cameos ออกได้ตามที่ต้องการ
นอกจากนี้ OpenAI ยังย้ำถึง การทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งการเพิ่ม ลายน้ำดิจิทัล โดยทุกวิดีโอที่สร้างจาก Sora จะมีทั้งลายน้ำที่มองเห็นได้ และลายน้ำดิจิทัลมาตรฐาน C2PA ที่ไม่สามารถลบออกได้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาของวิดีโอได้
เบื้องต้น Sora จะเปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานบน iOS ก่อน ส่วนผู้ใช้งาน Android จะตามมาให้โหลดใช้งานในภายหลัง