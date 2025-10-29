รวมจุดระวัง "คนละครึ่งพลัส" ผ่ากระแสบน X เตือนแอปเป๋าตังค์กดผิดหลายคน

เปิดลิสต์โพสต์บน X (Twitter เดิม) ที่พูดถึงการกดรับสิทธิ์ผิดพลาดในการใช้แอปเป๋าตังค์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส วันที่ 29 ต.ค. 2568
จากการสำรวจใน X พบโพสต์ที่ผู้ใช้รายงานปัญหาหรือส่งคำเตือนข้อผิดพลาดที่ควรระวังในการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เช่น การกดผิดขั้นตอน และปัญหาการกดสร้าง QR ผิดจากฝั่งร้านค้า
ผู้ใช้ X บางรายเล่าว่าร้านค้าบางแห่งกด QR รับเงินปกติแทน QR คนละครึ่งพลัส ทำให้ลูกค้าต้องจ่ายเต็มจำนวน
ลูกค้าจะสแกนยังไงก็ได้ แต่ร้านค้าต้องกดสร้าง QR จากปุ่มเมนู "คนละครึ่งพลัส" ถ้าไปกดจาก QR รับเงิน ลูกค้าจะโดนหักเงินราคาปกติ มีหลายร้านกดผิดแบบนะ https://t.co/OVwAHx7pvh pic.twitter.com/d6LnMnmD68— 🎐*•.작은달팽이 ★. *🌙 (@TToeyss) October 29, 2025
นอกจากนี้ยังพบปัญหาไม่กดรับสิทธิ์ก่อนใช้ รวมถึงปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านหลังได้สิทธิ์ ส่วนนี้พบว่ามีการแจ้งได้สิทธิ์แต่ใช้งานไม่ได้ ทำให้เกิดความสับสน กับการต้องยืนยันตัวตนซ้ำ
ในอีกด้าน ผู้ใช้บางรายพบปัญหากดเข้าเมนูคนละครึ่งในแอปไม่ได้ขณะใช้งาน บางรายชี้ว่าเข้าแอปได้ปกติแต่เมื่อใช้จริงกดเมนูไม่ได้
ได้กดรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังตอนที่เค้าให้กดรับหรือยังครับ ถ้าไม่ได้สิทธิ์ก็ใช้ไม่ได้ครับ— Red Skull (@RedSkullxxx) October 29, 2025
มีข้อความเข้าและในแอพเป๋าตังแจ้งว่า ได้สิทธิ์คนละครึ่ง แต่พอวันนี้ไปเปิดใช้สิทธิ์วันแรก กลับไม่ได้ บอกว่าให้ยืนยันตัวตน งงมากแม๊ !! สรุปได้หรือไม่ได้คะ แบบนี้ต้องแก้ปัญหายังไง #คนละครึ่งพลัส— K_Su (@T_K9199218) October 29, 2025
สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส รอบล่าสุดเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. จนถึง 31 ธ.ค. 2568 โดยจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ 3 ล้านรายแรกที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง สามารถช้อปปิ้ง สแกน QR ที่ร้านค้าถุงเงินกว่า 2 ล้านร้านทั่วประเทศ ซื้ออาหาร ของใช้จำเป็นโดยมีรัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง แต่ต้องทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องเท่านั้น
ขั้นตอนใช้งานแอปเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัส เริ่มที่การใช้งานต้องอัปเดตแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด (อย่างน้อย 10.0.0 ขึ้นไป) หากยังไม่มี ให้ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Google Play Store จากนั้นเปิดแอปเป๋าตังและยืนยันตัวตน ล็อกอินด้วยบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิทัลไอดี) หรือยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน หากยังไม่เคยยืนยัน ให้กดเมนู "ยืนยันตัวตน" แล้วสแกนบัตรประชาชนตามคำแนะนำ
หากติดปัญหา "ยืนยันไม่ผ่าน" ขอให้ทดลองรีสตาร์ทแอปหรืออัปเดต iOS/Android ก่อน สมัครหรือเปิดใช้งาน G-Wallet: ที่หน้าหลักของแอป กดแบนเนอร์ "โครงการคนละครึ่งพลัส" หรือเข้าเมนู "G-Wallet" หากเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้กด "สมัครใช้บริการ" แล้วยืนยันด้วย OTP จาก SMS
แอพเป๋าตังค์มีความเอ๋อ ตอนลองเข้าแอพกดที่คนละครึ่งก็เข้าได้ปกติ พอจะใช้จริงกดเข้าที่คนละครึ่งไม่ได้— PorPor 🐧 (@porkeai) October 29, 2025
หลังจากเปิด G-Wallet แล้ว อย่ารีบไปใช้เงินทันที ต้องเติมเงินก่อน การเติมเงินเข้า G-Wallet ทำได้ด้วยการกด "เติมเงิน" ใน G-Wallet แล้วเลือกช่องทาง เช่น โอนจากบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อ (กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย ฯลฯ) หรือเติมผ่านพร้อมเพย์ สูงสุดวันละ 400 บาท (เพื่อให้ครบ 200 บาทสำหรับใช้สิทธิ์) จากนั้นรอแจ้งเตือน "เติมเงินสำเร็จ" แล้วค่อยไปขั้นต่อไป
นี่คือจุดพลิกผันที่หลายคนพลาด หากใครเติมเสร็จแล้วไปกด "ใช้เงิน" ตรง G-Wallet ปกติ จะไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง รัฐจะไม่ช่วยจ่าย เพราะผู้ใช้ต้องกดรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัส คือกลับไปที่แบนเนอร์ "โครงการคนละครึ่งพลัส" กด "รับสิทธิ์" หรือ "เริ่มใช้สิทธิ์" (จะมีปุ่มเด่นชัดเจน) ยืนยันด้วย PIN 6 หลัก แอปจะแจ้ง "ได้รับสิทธิ์แล้ว" และแสดงยอดเงินช่วยเหลือ
หากไม่เห็นปุ่มนี้ ตรวจสอบเสียก่อนว่าได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วหรือไม่ โดยกด "เช็กสิทธิ์" ในเมนูโครงการ
กรูว่าวันนี้มีคนใช้คนละครึ่งผิดหลายคน
อย่าสแกนจ่ายเงินในหน้า G-wallet นะมันจะเอาเงินจากเป๋าตังเราทั้งหมดให้เข้า g-wallet แล้วกด banner คนละครึ่งพลัส แล้ว กดสแกนจากแทบที่เขียนว่า “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ” #คนละครึ่งพลัส #คนละครึ่ง— Thanatip Rittiraksa (@tntmiw41) October 29, 2025
ในส่วนการสแกน QR ชำระเงินที่ร้านค้า เมื่อหาร้านค้าที่ร่วมโครงการซึ่งติดป้าย "ถุงเงิน" หรือเช็กผ่านแอป ขอให้กดปุ่ม "สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์" ในแอป แล้วสแกน QR Code ของร้าน กด "ยืนยัน" และใส่ PIN 6 หลัก เท่านี้ระบบจะหักเงินจาก G-Wallet ออกไป 50% และรัฐช่วยอีก 50% อัตโนมัติ
ปัญหาที่พบบ่อยคือผู้ใช้รายเดิมที่มีบัญชีเป๋าตัง หลายคนชินมือกับการเติมเงินแล้วรีบสแกน QR ตรง G-Wallet ธรรมดา ส่งผลให้จ่ายเต็ม 100% ไม่ได้ส่วนลด ที่สุดแล้ว ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการกดผิดขั้นตอนหรือไม่ยืนยันตัวตนให้ครบ ดังนั้นคำแนะนำที่สำคัญคือ อย่าลืมกดแบนเนอร์คนละครึ่งพลัส แล้วสแกนจากแท็บ "สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ" เท่านั้น ซึ่งหากสแกน QR ผิดใน G-Wallet ราคาที่ต้องจ่ายจะเต็มจำนวน
หากใครพบเจอปัญหา และยังติดขัดทั้งที่อัปเดตแอปแล้ว สามารถติดต่อสายด่วน 02-111-1144 ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ Krungthai Corporate Online