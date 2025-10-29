xs
รวมจุดระวัง "คนละครึ่งพลัส" ผ่ากระแสบน X เตือนแอปเป๋าตังค์กดผิดหลายคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เปิดลิสต์โพสต์บน X (Twitter เดิม) ที่พูดถึงการกดรับสิทธิ์ผิดพลาดในการใช้แอปเป๋าตังค์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส วันที่ 29 ต.ค. 2568

จากการสำรวจใน X พบโพสต์ที่ผู้ใช้รายงานปัญหาหรือส่งคำเตือนข้อผิดพลาดที่ควรระวังในการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เช่น การกดผิดขั้นตอน และปัญหาการกดสร้าง QR ผิดจากฝั่งร้านค้า

ผู้ใช้ X บางรายเล่าว่าร้านค้าบางแห่งกด QR รับเงินปกติแทน QR คนละครึ่งพลัส ทำให้ลูกค้าต้องจ่ายเต็มจำนวน



นอกจากนี้ยังพบปัญหาไม่กดรับสิทธิ์ก่อนใช้ รวมถึงปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านหลังได้สิทธิ์ ส่วนนี้พบว่ามีการแจ้งได้สิทธิ์แต่ใช้งานไม่ได้ ทำให้เกิดความสับสน กับการต้องยืนยันตัวตนซ้ำ

ในอีกด้าน ผู้ใช้บางรายพบปัญหากดเข้าเมนูคนละครึ่งในแอปไม่ได้ขณะใช้งาน บางรายชี้ว่าเข้าแอปได้ปกติแต่เมื่อใช้จริงกดเมนูไม่ได้ 





สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส รอบล่าสุดเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. จนถึง 31 ธ.ค. 2568 โดยจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ 3 ล้านรายแรกที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง สามารถช้อปปิ้ง สแกน QR ที่ร้านค้าถุงเงินกว่า 2 ล้านร้านทั่วประเทศ ซื้ออาหาร ของใช้จำเป็นโดยมีรัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง แต่ต้องทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องเท่านั้น


ขั้นตอนใช้งานแอปเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัส เริ่มที่การใช้งานต้องอัปเดตแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด (อย่างน้อย 10.0.0 ขึ้นไป) หากยังไม่มี ให้ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Google Play Store จากนั้นเปิดแอปเป๋าตังและยืนยันตัวตน ล็อกอินด้วยบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิทัลไอดี) หรือยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน หากยังไม่เคยยืนยัน ให้กดเมนู "ยืนยันตัวตน" แล้วสแกนบัตรประชาชนตามคำแนะนำ

หากติดปัญหา "ยืนยันไม่ผ่าน" ขอให้ทดลองรีสตาร์ทแอปหรืออัปเดต iOS/Android ก่อน สมัครหรือเปิดใช้งาน G-Wallet: ที่หน้าหลักของแอป กดแบนเนอร์ "โครงการคนละครึ่งพลัส" หรือเข้าเมนู "G-Wallet" หากเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้กด "สมัครใช้บริการ" แล้วยืนยันด้วย OTP จาก SMS



หลังจากเปิด G-Wallet แล้ว อย่ารีบไปใช้เงินทันที ต้องเติมเงินก่อน การเติมเงินเข้า G-Wallet ทำได้ด้วยการกด "เติมเงิน" ใน G-Wallet แล้วเลือกช่องทาง เช่น โอนจากบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อ (กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย ฯลฯ) หรือเติมผ่านพร้อมเพย์ สูงสุดวันละ 400 บาท (เพื่อให้ครบ 200 บาทสำหรับใช้สิทธิ์) จากนั้นรอแจ้งเตือน "เติมเงินสำเร็จ" แล้วค่อยไปขั้นต่อไป

นี่คือจุดพลิกผันที่หลายคนพลาด หากใครเติมเสร็จแล้วไปกด "ใช้เงิน" ตรง G-Wallet ปกติ จะไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง รัฐจะไม่ช่วยจ่าย เพราะผู้ใช้ต้องกดรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัส คือกลับไปที่แบนเนอร์ "โครงการคนละครึ่งพลัส" กด "รับสิทธิ์" หรือ "เริ่มใช้สิทธิ์" (จะมีปุ่มเด่นชัดเจน) ยืนยันด้วย PIN 6 หลัก แอปจะแจ้ง "ได้รับสิทธิ์แล้ว" และแสดงยอดเงินช่วยเหลือ

หากไม่เห็นปุ่มนี้ ตรวจสอบเสียก่อนว่าได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วหรือไม่ โดยกด "เช็กสิทธิ์" ในเมนูโครงการ 



ในส่วนการสแกน QR ชำระเงินที่ร้านค้า เมื่อหาร้านค้าที่ร่วมโครงการซึ่งติดป้าย "ถุงเงิน" หรือเช็กผ่านแอป ขอให้กดปุ่ม "สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์" ในแอป แล้วสแกน QR Code ของร้าน กด "ยืนยัน" และใส่ PIN 6 หลัก เท่านี้ระบบจะหักเงินจาก G-Wallet ออกไป 50% และรัฐช่วยอีก 50% อัตโนมัติ

ปัญหาที่พบบ่อยคือผู้ใช้รายเดิมที่มีบัญชีเป๋าตัง หลายคนชินมือกับการเติมเงินแล้วรีบสแกน QR ตรง G-Wallet ธรรมดา ส่งผลให้จ่ายเต็ม 100% ไม่ได้ส่วนลด ที่สุดแล้ว ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการกดผิดขั้นตอนหรือไม่ยืนยันตัวตนให้ครบ ดังนั้นคำแนะนำที่สำคัญคือ อย่าลืมกดแบนเนอร์คนละครึ่งพลัส แล้วสแกนจากแท็บ "สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ" เท่านั้น ซึ่งหากสแกน QR ผิดใน G-Wallet ราคาที่ต้องจ่ายจะเต็มจำนวน

หากใครพบเจอปัญหา และยังติดขัดทั้งที่อัปเดตแอปแล้ว สามารถติดต่อสายด่วน 02-111-1144 ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ Krungthai Corporate Online

