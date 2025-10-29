OPPO เปิดตัว Find X9 Pro กล้องซูม 200MP Hasselblad แบต 7500 mAh

OPPO เปิดตัว OPPO Find X9 Pro มาพร้อมกล้อง 200MP ที่พัฒนาร่วมกับ Hasselblad ตัวเครื่องบาง แต่ให้แบตใหญ่ 7500 mAh ร่วมกับการอัปเกรดระบบปฏิบัติการ ColorOS 16 นำ AI ที่ทำงานร่วมกับ Gemini มาให้ใช้งาน โดย Find X9 เริ่มต้น 29,999 บาท
จุดเด่นของ OPPO Find X9 Pro คือระบบกล้องหลังที่พัฒนาร่วมกับ Hasselblad โดยมีเซ็นเซอร์ Periscope ความละเอียดสูง 200 ล้านพิกเซล มาให้ใช้งาน ช่วยให้การซูมมีความคมชัดสูงแม้ในระยะไกล โดยสามารถซูมแบบไม่สูญเสียรายละเอียดได้ 6 เท่า และซูมดิจิทัลสูงสุด 120 เท่า
นอกจากนี้ยังเสริมทัพด้วยกล้องหลัก Ultra XDR ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล ที่ใช้เซ็นเซอร์ Sony LYT-828 ขนาด 1/1.28 นิ้ว และกล้อง Ultra-Wide 50 ล้านพิกเซล ทำงานผ่าน LUMO Image Engine ซึ่งเป็นระบบประมวลผลภาพขั้นสูง ในส่วนของวิดีโอรองรับที่ 4K 120fps ในโหมด Dolby Vision
OPPO Find X9 Pro ยังปรับปรุงในเรื่องของแบตเตอรี ด้วยการนำแบตเตอรี่ซิลิคอน-คาร์บอนรุ่นที่ 3 ซึ่งมีความจุสูงถึง 7500 mAh โดยทาง OPPO ระบุว่าสามารถใช้งานเฉลี่ยได้ยาวนานถึง 2 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และยังคงความจุไว้ได้ถึง 80% แม้จะผ่านการใช้งานนาน 5 ปีก็ตาม พร้อมรองรับเทคโนโลยีชาร์จไว 80W SUPERVOOC ผ่านสาย และชาร์จไร้สาย 50W AIRVOOC
ในส่วนของหน้าจอ เป็นจอแสดงผล AMOLED ขนาด 6.78 นิ้ว ที่มีขอบจอบางเฉียบเพียง 1.15 มม. ให้ความสว่างสูงสุดขณะใช้งานกลางแจ้งได้ถึง 3,600 nits และใช้เทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ 3D Ultrasonic รุ่นล่าสุดที่ปลดล็อกได้เร็วกว่าเดิม 35%
ด้านประสิทธิภาพ ตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 9500 ที่ใช้กระบวนการผลิตระดับ 3 นาโนเมตรของ TSMC ทำงานร่วมกับ OPPO Trinity Engine ที่ช่วยจัดการทรัพยากรในระดับชิปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทำงานร่วมกับ ColorOS 16
แม้จะให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ แต่ OPPO Find X9 Pro ยังคงความบางของตัวเครื่องไว้ที่ 8.25 มม. และมาพร้อมมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นระดับสูงสุด ครบทั้ง IP66, IP68 และ IP69 ตัวเครื่องมีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีขาว Silk White และสีเทา Titanium Charcoal
OPPO Find X9 วางจำหน่ายด้วยกัน 2 รุ่นย่อย 12/256 GB ในราคา 29,999 บาท ส่วนรุ่น 16/512 GB ในราคา 34,999 บาท และ Find X9 Pro 16/512 GB ในราคา 42,999 บาท