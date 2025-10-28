RTB พร้อมขาย GoPro MAX2 กล้อง 360 องศา

อาร์ทีบี เทคโนโลยีฯ พร้อมวางจำหน่าย "GoPro MAX2" กล้องถ่ายวิดีโอแบบ 360 องศา ความละเอียดสูงถึงระดับ 8K พร้อมฟีเจอร์ระดับโปรที่อัดแน่นเต็มพิกัด ตั้งเป้าเจาะกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพที่ต้องการคุณภาพสูงสุดในงานโปรดักชัน
GoPro MAX2 ได้รับการยกระดับประสิทธิภาพขึ้นไปอีกขั้น ด้วยความสามารถในการบันทึกวิดีโอ 360 องศาที่ความละเอียด 8K และถ่ายภาพนิ่ง 360 องศาได้ที่ความละเอียด 29MP ซึ่งผู้ใช้สามารถนำฟุตเทจมา Reframe หรือเลือกมุมมองที่ต้องการ เพื่อสร้างเป็นวิดีโอ 4K แบบมาตรฐานได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน GoPro Quik ช่วยให้การสร้างสรรค์และแชร์คอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียทำได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
โดยคุณภาพวิดีโอ สามารถบันทึกสีสันได้มากกว่า 1 พันล้านเฉดสี (10-Bit Color) ที่ความละเอียด 8K เพื่อการไล่ระดับเฉดสีที่สมจริงและเนียนตายิ่งขึ้น มาพร้อมโหมดกลางคืน 360 Night Effects ถึง 3 รูปแบบ ได้แก่ 360 Star Trails, 360 Light Painting และ 360 Vehicle Light Trails ช่วยให้การถ่ายวิดีโอกลางคืนสวยงาม
ตัวกล้องมาพร้อมเลนส์กระจกออปติคัลที่สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อเกิดความเสียหาย และใช้แบตเตอรี่ Enduro ความจุ 1960mAh ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสภาพอากาศหนาวเย็น พร้อมคุณสมบัติกันน้ำลึก 5 เมตร ภายในมีเทคโนโลยีกันสั่น Max HyperSmooth ช่วยให้วิดีโอนิ่งและลื่นไหลในทุกกิจกรรม ไม่ว่ากล้องจะสั่นหรือหมุนแค่ไหน พร้อมไมโครโฟนถึง 6 ตัว ที่ช่วยบันทึกเสียงรอบทิศทางได้อย่างคมชัดสมจริงและลดเสียงรบกวนจากลม
ยังมากับ ฟีเจอร์ Invisible Pole Shots สามารถลบภาพด้ามจับออกจากเฟรมได้อย่างแนบเนียน สร้างมุมมองภาพคล้ายโดรน รองรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนและหูฟังไร้สายผ่าน Bluetooth, การสั่งงานด้วยเสียง 11 ภาษา 6 สำเนียง, การถ่ายโอนไฟล์ความเร็วสูงด้วย Wi-Fi 6 และ Bluetooth 5.3 และการติดตามวัตถุอัตโนมัติเมื่อใช้ร่วมกับแอป GoPro Quik
GoPro MAX2 วางจำหน่ายแล้วในราคา 17,500 บาท พร้อมการรับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม สามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ Big Camera, Zoom Camera, EC Mall, King Power, Dotlife หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Shopee: GoPro Flagship Store และ Lazada: GoPro