แจก Prompt สร้างภาพชุดดำ-ชุดไทย ถวายความอาลัยพระพันปีหลวง

ร่วมถวายความอาลัยพระพันปีหลวง ด้วยการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์หรือสร้างภาพประกอบ ด้วยการนำเครื่องมือ AI อย่าง Google Gemini ที่มีโมเดล Nano Banana สำหรับสร้างภาพมาให้ใช้งานกันง่ายๆ
เริ่มจาก เข้าแอปฯ Gemini บนสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ เลือกโมเดล Nano Banana หลังจากนั้น ป้อนคำสั่งที่เข้าใจง่าย อย่าง สร้างภาพชายไทยใส่ชุดดำสุภาพ หรือผู้หญิงใส่ชุดไทยจิตรลดาสีดำ ยืนอยู่บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง ถวายความอาลัย โดยใช้ใบหน้าเดิม 100% หันหน้าตรง ในท่าทางสำรวม โดยใช้กล้องถ่ายภาพมืออาชีพ
ความง่ายของ Gemini คือเราสามารถใช้คำสั่งง่ายๆ ในการสั่ง และเปลี่ยนรูปแบบได้ อย่างเช่นการเพิ่มเรื่องทรงผมเกล้าเป็นมวยของผู้หญิง หรือปรับรวบผมให้เรียบร้อย จนถึงการเปลี่ยนท่าทางจากยืนเป็นนั่ง
ส่วนผู้ชายก็เลือกปรับแต่งชุดสูทดำให้มีความเรียบร้อย หรือถ้าอยากเพิ่มรายละเอียดของภาพเช่นยืนอยู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระพันปีหลวง หรือเปลี่ยนสถานที่จากพระบรมมหาราชวัง มาเป็นท้องสนามหลวงในช่วงเวลาต่างๆ ก็สามารถระบุได้