Epson โชว์ยอดส่งมอบขวดหมึกรีไซเคิล 51,000 ขวด สร้างโต๊ะ–เก้าอี้นักเรียน

เอปสัน (ประเทศไทย) เดินหน้าต่อเนื่องโครงการ Epson EcoWaste ปีที่ 5 ส่งเสริมการรีไซเคิลขวดหมึกและตลับหมึกใช้แล้วจากลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อลดขยะพลาสติกและสร้างสังคมรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร และนางสาวปวีณา ศรีตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และ การตลาด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการส่งมอบขวดหมึกใช้แล้วที่ลูกค้าได้ส่งร่วมโครงการให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เอ็ม พลาสิเท็ค กรุ๊ป ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) Certification ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เครื่องพิมพ์เอปสันร่วมดูแลโลก เพียงนำขวดหมึกหรือตลับหมึกที่ใช้แล้วมาคืนที่ร้านตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าที่ร่วมรายการกว่า 165 แห่งทั่วประเทศ เพื่อแลกรับส่วนลด 20 บาท สำหรับการซื้อหมึกใหม่รุ่นและสีเดียวกัน
สำหรับปีนี้ โครงการเริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2568 – 31 มีนาคม 2569
***4 ปี 5 หมื่นขวด
ล่าสุด เอปสันได้ส่งมอบขวดหมึกใช้แล้วจำนวน 51,274 ขวด น้ำหนักรวม 1,633.08 กิโลกรัม ให้แก่ พี เอส เอ็ม พลาสิเท็ค กรุ๊ป ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ได้รับมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) เพื่อแปรรูปเป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน
สถิติการรีไซเคิลที่น่าสนใจคือโต๊ะนักเรียน 1 ตัว ผลิตจากขวดหมึกรีไซเคิล 261 ขวด (7.03 กก.) และเก้าอี้ 1 ตัว ใช้ขวดหมึกรีไซเคิล 129 ขวด (3.46 กก.)
การส่งมอบครั้งนี้มีนายฐิติพันธ์ วาณิชธนศรี กรรมการผู้จัดการ และนายธนาชัย วาณิชธนศรี ผู้จัดการโครงการและนวัตกรรม เป็นตัวแทนรับมอบขวด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไม่รู้จบ
ในส่วนโครงการ Epson EcoWaste ปีที่ 5 เอปสันเชิญชวนลูกค้าทุกคนร่วมเปลี่ยนขวดหมึกใช้แล้วให้กลายเป็นทรัพยากรใหม่ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาดและยั่งยืน โดยร่วมคืนขวดหมึกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2569.