xs
xsm
sm
md
lg

AIS ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” ขยายสัญญาณ 5G, 4G และ Free WiFi อำนวยความสะดวกประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอไอเอส ขอร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการดำเนินมาตรการรองรับการใช้งานสื่อสารของประชาชนที่เดินทางไปแสดงความอาลัยและเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ หน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

เอไอเอสได้ขยายขีดความสามารถของโครงข่าย AIS 5G, 4G และ Free WiFi ในพื้นที่ ท้องสนามหลวง และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างราบรื่น โดยได้จัดส่ง รถสถานีฐานเคลื่อนที่ เข้าประจำ 3 จุด ได้แก่ สนามหลวง, ถนนราชดำเนิน กองทัพภาคที่ 1 และ แยกผ่านฟ้าลีลาศพร้อมทั้งจัดทีมวิศวกรจากเฝ้าระวังคุณภาพสัญญาณแบบเรียลไทม์ 24 ชม. ผ่านระบบ AI Network Monitoring เพื่อให้การสื่อสารของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดช่วงเวลาการถวายความอาลัย

นอกจากนี้ เอไอเอสยังได้จัดตั้ง จุดบริการประชาชน ภายในพื้นที่ โดยมอบ น้ำดื่มเอไอเอส เพื่อให้บริการแก่ผู้เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย พร้อมจัดเตรียม จุดชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และเปิดให้ใช้บริการ Free WiFi เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

การดำเนินงานในครั้งนี้ สะท้อนเจตนารมณ์ของเอไอเอสในการอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงเวลา พร้อมสืบสานปณิธานในการนำเทคโนโลยีและโครงข่ายคุณภาพมาช่วยยกระดับการสื่อสารของประเทศ และร่วมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ







AIS ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” ขยายสัญญาณ 5G, 4G และ Free WiFi อำนวยความสะดวกประชาชน
AIS ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” ขยายสัญญาณ 5G, 4G และ Free WiFi อำนวยความสะดวกประชาชน
AIS ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” ขยายสัญญาณ 5G, 4G และ Free WiFi อำนวยความสะดวกประชาชน
AIS ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” ขยายสัญญาณ 5G, 4G และ Free WiFi อำนวยความสะดวกประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น