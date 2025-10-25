ประชาชนล้วนอาลัย "พระพันปีหลวง" สถิติบน Google, TikTok และ X พุ่งทยานในชั่วข้ามคืน

ผ่ากระแสน้อมส่งเสด็จ "พระพันปีหลวง" บนโซเชียลมีเดีย พบภาพรวมกระแสบน X หรือ Twitter เดิมมีเอนเกจเมนต์สูงมากในช่วง 12 ชม.แรกหลังประกาศสวรรคตเมื่อคืนวันที่ 24 ต.ค. เวลา 21.21 น. ด้านแฮชแทค #พระพันปีหลวง กลายเป็นเทรนด์อันดับ 1 ในไทยทันที โดยมีโพสต์ใหม่กว่า 50,000 รายการภายในเช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2568
ล่าสุด "พระพันปีหลวง" เป็นคำค้นหาที่มาแรงใน Google Trends โดยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 รายการที่ปรากฏในรายการได้แก่ อายุ พระ พันปี หลวง, พระ พันปี สวรรคต, พระ พันปี หลวง ล่าสุด, สวรรคต, และ สวรรคาลัย ถูกจัดอยู่ในสถานะ "ดาวรุ่งพุ่งแรง"
สำหรับกระแสคลิปบน TikTok พบว่าหลังการประกาศสวรรคตไม่ถึง 10 ชั่วโมง วิดีโอรำลึกพระมหากรุณ่ธิคุณบน TikTok พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะคลิปพระราชกรณียกิจ เช่น โครงการศิลปาชีพ สวนพฤกษศาสตร์ และการส่งเสริม STEM มีการ re-share และ duet เพิ่มขึ้น ทำให้ engagement พุ่งจากเดิมหลายเท่าตัว
ข้อมูลจาก X Analytics พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นภาพขาวดำเพื่อแสดงความอาลัย โดยสถิติเด่นบน X พบว่าโพสต์จาก @sirotek ที่แชร์ประกาศสำนักพระราชวังได้รับ views 159,713 ครั้ง likes 960 ครั้ง และ reposts 2,853 ครั้งภายในชั่วโมงเดียว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคตแล้ววันที่ 24 ต.ค. เวลา 21:21 น. ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดไว้ทุกข์หนึ่งปี ในกรณีพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารในราชสำนัก pic.twitter.com/kAUYRWbDmc— Sirote Klampaiboon (@sirotek) October 24, 2025
เนื้อหาส่วนใหญ่บน X เป็นภาพของพระองค์ในวัยที่ต่างกัน พร้อมประกาศข้อความ "น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย" หลายข้อความเน้นพระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีการเกษตร (AgriTech) และ STEM ที่พระองค์ทรงส่งเสริม เช่น โครงการ GIS อนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งกลายเป็นฐานรากของนวัตกรรมไทยยุคดิจิทัล ซึ่งมีโพสต์จาก influencer ต่างชาติอย่าง @ChanasitJonas ที่แสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ ขยายกระแสสู่ระดับโลก
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายบน X คือข้อมูลเท็จซึ่งเริ่มปรากฏข่าวลือเกี่ยวกับกำหนดการพระราชพิธีและผลกระทบต่องาน Miss Universe 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
แม้แพลตฟอร์มนี้จะเน้นวิดีโอสั้น แต่ TikTok มีคลิปที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (user-generated) ผุดขึ้นหลายพันชิ้นโดยใช้ AR filter ขาวดำและเพลง "ยามเย็น" โดยสถิติจาก TikTok Trends แสดง views รวมทะลุหลายล้านครั้งในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ขณะที่ผู้ใช้ในไทยเริ่ม duet กับคลิปเก่าเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา
@pondonnews สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต #ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถิตในดวงใจตราบนิรันด์ ♬ เสียงต้นฉบับ - Pond on News
สำหรับ Google คำค้นหา "พระพันปีหลวง" ถูกจัดอยู่ในสถานะดาวรุ่งพุ่งแรงใน Google Trends สถานะนี้บ่งชี้ว่าคำค้นหาเหล่านี้กำลังได้รับความสนใจอย่างสูงและรวดเร็ว
คำค้นหาที่มีปริมาณการค้นหามากกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 8 ชั่วโมงแรกของวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ประกอบด้วย อายุ พระ พันปี หลวง, พระ พันปี สวรรคต, พระ พันปี หลวง ล่าสุด, สวรรคต และ สวรรคาลัย สะท้อนถึงความพยายามในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพลานามัยหรือเหตุการณ์สำคัญโดยใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย
ที่สุดแล้ว สถิติบน Google, TikTok และ X ที่พุ่งทยานทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์ร่วมใจน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของประชาชนทั้งแผ่นดิน.