ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดเต็ม 5G ราชมังคลากีฬาสถาน เอาใจบลิ๊งค์ไทยร่วมคอนเสิร์ต 24-26 ต.ค. นี้

ทรู คอร์ปอเรชั่น เสริมสัญญาณ 5G และ 4G บริเวณราชมังคลากีฬาสถาน รองรับบลิ๊งค์ไทยในคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกจากเกาหลี ระหว่าง 24-26 ต.ค. 2568 นี้ เผยนำรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว หรือ COW พร้อมติดตั้งเพิ่มเสาสัญญาณ (Temporary Site) พร้อมทุกจุดในราชมังคลากีฬาสถาน พร้อมปรับสัญญาณตามพฤติกรรมการใช้งาน (Event Parameter) จัดทีมวิศวกรประจำพื้นที่งาน เสริมสัญญาณบนเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BIC) ที่นำ AI ดูแลรองรับการใช้งานมือถือในคอนเสิร์ตตลอดงาน
นายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตได้ใช้งานมือถือด้วยประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เราได้เพิ่มศักยภาพเครือข่าย 5G และ 4G เต็มรูปแบบทั้งภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานและพื้นที่โดยรอบ ทีมงานของเราได้เสริมโซลูชันในทุกจุดสำคัญ พร้อมทั้งมีวิศวกรประจำอยู่ในพื้นที่ตลอดการจัดงาน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการให้บริการเครือข่ายอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ เราได้ใช้ระบบ AI ในศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Business Intelligence Center) ช่วยตรวจสอบและบริหารเครือข่ายแบบเรียลไทม์ ทำให้ลูกค้าทรูมูฟ เอช และดีแทคสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ดิจิทัลในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ โพสต์ แชร์ หรือติดต่อกับเพื่อนและครอบครัว"
ทรู คอร์ปอเรชั่นเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งโครงข่ายสื่อสาร เพื่อรองรับการใช้งานในทุกพื้นที่และทุกสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยบริหารจัดการโครงข่ายตามพฤติกรรมการใช้งานประจำวัน และการคาดการณ์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงกิจกรรมสำคัญต่างๆ พร้อมนำเทคโนโลยีล้ำสมัยและโซลูชันพิเศษมาปรับใช้ตามพื้นที่เฉพาะของสถานที่จัดงานแต่ละแห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
มาตรการเสริมทัพ 5G และ 4G รองรับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ในไทยของวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก
- เพิ่มรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW)
- เพิ่มเสาสัญญาณเฉพาะกิจ (Temporary site) ทั้งภายในพื้นที่จัดคอนเสิร์ตและด้านนอกราชมังคลากีฬาสถาน
- พารามิเตอร์สัญญาณ (Event Parameter) ปรับแต่งค่าสัญญาณตามพฤติกรรมการใช้งาน
- จัดทีมวิศวกรเน็ตเวิร์กประจำพื้นที่ดูแลตลอดการจัดงาน
- BIC (Business Intelligence Center) หรือ ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะด้วย AI พร้อมดูแลและบริหารเครือข่ายตลอดการจัดงาน
ลูกค้าทรูมูฟ เอช และดีแทคจะได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานเครือข่าย 5G และ 4G ที่ดียิ่งขึ้น ด้วยสัญญาณที่ครอบคลุมพื้นที่ และความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เฉพาะที่มีความต้องการใช้งานสูง อาทิ สนามกีฬาและศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ รวมถึงการรองรับงานอีเว้นท์ระดับประเทศอย่างคอนเสิร์ตใหญ่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อและแชร์ประสบการณ์ได้อย่างราบรื่นในทุกสถานการณ์