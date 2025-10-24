เทรนด์ "เก็บข้อมูลในประเทศ" บูม Couchbase เปิด Capella Node แห่งแรกในไทย

คูชเบส (Couchbase) ประกาศเปิดตัว Couchbase Capella Node แห่งแรกในประเทศไทย ปักหลักบนโครงสร้างพื้นฐานของ AWS ในกรุงเทพฯ การันตีลดความหน่วง เพิ่มความเร็ว และสอดรับกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยข้อมูลที่เข้มงวดมากขึ้น พร้อมชิงแชร์ตลาดคลาวด์ไทยที่ส่งสัญญาณเติบโตทะลุ 10,410 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2575
จีนี่ หยวน (Genie Yuan) รองประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Couchbase กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงด้านดิจิทัล และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล การเปิดตัวครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นของ Couchbase ในการสนับสนุนเป้าหมายดิจิทัลของประเทศ
“ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีศักยภาพสูงด้านดิจิทัล องค์กรไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยอย่างมาก Couchbase จึงนำแพลตฟอร์มฐานข้อมูล NoSQL ชั้นนำของเรามาสู่กรุงเทพฯ เพื่อรองรับความต้องการเหล่านี้ การเปิดตัวในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะมอบโซลูชันฐานข้อมูลที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน และช่วยผลักดันเป้าหมายด้านดิจิทัลของประเทศ”
Couchbase ไม่เพียงพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของไทยอย่างเต็มกำลัง แต่ยังมุ่งช่วยองค์กรสร้างแอปพลิเคชันและ AI Agent ได้เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และคุ้มค่ากว่าที่เคย
สำหรับโหนดใหม่ที่ตั้งอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของ AWS กรุงเทพฯ นั้นรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศ ตอบโจทย์ข้อกำหนดด้าน Data Residency และเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็ว ความปลอดภัย และความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันองค์กร
สำหรับตลาดคลาวด์ในไทยที่คาดว่าจะเติบโตแตะ 10,410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2575 นั้นจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 14.31% ต่อปี (CAGR 2025–2032) การเปิดตัวโหนด Capella ไม่เพียงช่วยให้องค์กรไทยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูลที่เข้มงวดมากขึ้น แต่ยังตอบโจทย์องค์กรไทยยุค Data Security First เนื่องจากจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดภายใน AWS กรุงเทพฯ พร้อมมีระบบ Fully Managed Service ลดภาระการดูแลและบำรุงรักษา ขณะเดียวกันก็มี Multi-node Resiliency ป้องกันการหยุดชะงักของบริการ ช่วยองค์กรมั่นใจทั้งด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย
จุดเด่นหลักสำหรับลูกค้าในประเทศไทย คือข้อมูลอยู่ในประเทศ 100% ปฏิบัติตามกฎหมายไทยเต็มรูปแบบ ขณะที่รองรับความปลอดภัยระดับองค์กร ด้วยระบบป้องกันหลายชั้นจาก AWS และ Couchbase โดยรองรับระบบสำรองหลายโหนด ทำให้แอปฯ พร้อมใช้งานตลอดเวลา
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัลอาเซียน ก่อนหน้านี้ Couchbase เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลรายแรกบน AWS Thailand Region ซึ่งหลัง AWS เปิดโครงสร้างพื้นฐานในไทยเมื่อต้นปี 2568 Couchbase จึงถือเป็นบริษัทฐานข้อมูลรายแรก ๆ ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย เอื้อให้องค์กรสร้างและขยายแอปพลิเคชันและ AI Agent ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และคุ้มค่า ทั้งบนคลาวด์และเอดจ์.