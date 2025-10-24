นับถอยหลัง COMMART UNBOX 2025 ผู้บริโภคแห่อัปเกรดเครื่องรุ่นใหม่ส่งท้ายปี

ผู้จัดมั่นใจ COMMART UNBOX 2025 คึกคักรับผู้บริโภคแห่อัปเกรดเครื่องรุ่นใหม่ส่งท้ายปี ขีดเส้น 27–30 พฤศจิกายน 2568 ยกทัพ 30 แบรนด์ไอทีชั้นนำร่วมงานที่ไบเทค บางนา ยังเหนียวแน่น ACE, Banana, Epson, iStudio by spvi, IT City, JIB, MSI, ASUS, Intel, AMD, Studio7, SecretLAB, Lifestyle Technologies และเครดิตบูโร
นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เออาร์ไอพี ผู้จัดงาน COMMART กล่าวว่าไฮไลต์เทคโนโลยีในงานที่กำลังเกิดขึ้นก่อนปิดปี คือเทรนด์ AI PC ที่กำลังมาแรง คาดว่าภายในปี 2569 ครองตลาดกว่า 55% ตามรายงานจาก Gartner สะท้อนว่าผู้บริโภคแห่อัปเกรดเครื่องรุ่นใหม่ที่รองรับ NPU และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เต็มรูปแบบ
“จากรายงานของการ์ทเนอร์ที่คาดการณ์ว่า ภายในสิ้นปี 2568 คอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI PC จะครองส่วนแบ่งตลาดถึง 31% และเพิ่มเป็นกว่า 55% ในปี 2569 สะท้อนให้เห็นว่า AI PC กำลังเข้าสู่มาตรฐานใหม่ของการใช้งานเครื่องพีซีอย่างแท้จริง ซึ่งเชื่อว่ากระแสนี้จะส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศของงาน คอมมาร์ตที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 นี้ เพราะผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มมองหาเครื่องรุ่นใหม่ที่รองรับ AI และแบรนด์ต่าง ๆ ก็เตรียมเปิดตัวสินค้ากลุ่มนี้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้ง เทรนด์เทคโนโลยีครึ่งปีหลัง 2568 ถึงต้นปี 2569 จะมี AI PC เป็น Game Changer สำคัญ ทั้งจากโน้ตบุ๊กที่มี NPU สำหรับประมวลผลด้าน AI โดยเฉพาะ และความนิยมเกมฟอร์มยักษ์ที่ต้องการสเปกแรงระดับ AAA ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคอัปเกรดเครื่องมากขึ้น”
สินค้าเด่นที่จะมาโชว์ตัวในงานปลายปีนี้ ประกอบด้วย Acer Swift Go 14 AI, ASUS ProArt P16, ASUS ROG Strix Scar 18 – โน้ตบุ๊ก AI เจเนอเรชันใหม่ รวมถึง DIY PC รุ่นล่าสุดจาก Intel Core Ultra, AMD Ryzen 9, พร้อมเคสจาก Cooler Master, HYTE, NZXT
ในส่วนเกม จะมี ROG Xbox Ally X, Lenovo Legion Go 2 เครื่องเกมพกพารุ่นใหม่, พร้อมกับ ROG Swift OLED, LG UltraFine ซึ่งเป็นมอนิเตอร์ระดับพรีเมียมเปิดตัวครั้งแรกในไทย
สำหรับสินค้ากลุ่มสมาร์ตโฟนและแก็ดเจ็ตใหม่ล่าสุด ทั้ง iPhone 17, Huawei Pura 80, AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra 3 โดยยังต้องจับตาข่าวลือการเปิดตัว ชิป Apple M5 ที่อาจสร้างเซอร์ไพรส์ปลายปี
นายพรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสื่อไอซีทีและการจัดงาน บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่าเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตาจากนี้คือ AIoT และ Edge Computing ยุคของอุปกรณ์อัจฉริยะที่ประมวลผลและตัดสินใจได้เอง ยังมี Green Tech & Sustain เช่น เทคโนโลยีรักษ์โลก เช่น Acer Aspire Vero, ระบบระบายความร้อนประหยัดพลังงาน และโครงการ Trade-in/Service Repair ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์
“กระแสเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะ AI PC และอุปกรณ์ที่รองรับการประมวลผลด้วย AI โดยตรง กำลังเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของตลาดไอทีปลายปีนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดในไลน์อัปสินค้าที่จะเปิดตัวภายในงาน คอมมาร์ต ครั้งนี้”.