ตลาดเปลี่ยนแบตฯ-จอ มือถือโต Commy เร่งขยายสาขา เปลี่ยนไวใน 30 นาที

คอมมี่ (Commy) เร่งเครื่องธุรกิจบริการหลังการขายสำหรับสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบ นำความเชี่ยวชาญในการผลิตแบตเตอรี มาจับตลาดบริการ ‘เปลี่ยนแบตอย่างเหนือระดับ โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ’ จากอะไหล่มาตรฐาน มอก. หวังขยาย 50 สาขา ทั่วประเทศใน 3 ปีข้างหน้า
นางสาวอรปรียา มโนวิลาส รองประธานกรรมการ บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า จากปัจจัยด้านราคาสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มใช้งานเครื่องเดิมนานขึ้น และหันมาซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหา
โดยข้อมูลพบว่า 90% ของการซ่อมสมาร์ทโฟนคือการเปลี่ยนแบตเตอรี่และหน้าจอ อย่างไรก็ตาม ตลาดปัจจุบันยังมีช่องว่างระหว่างร้านซ่อมทั่วไปที่อาจขาดความน่าเชื่อถือ กับศูนย์บริการของแบรนด์ที่ราคาสูงและใช้เวลานาน
“ภาพของตลาดรวมเครื่องซ่อมต้องมองย้อนไปว่าใน 2 ปีที่ผ่านมา มีการจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในประเทศจำนวนกี่เครื่อง และมีโอกาสที่ 80% ของเครื่องเหล่านั้นต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแบตฯ หรือเปลี่ยนจอ อย่างแน่นอน”
สำหรับกลยุทธ์ “Commy Care” คือบริการระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ โดยราคาบริการจะถูกกว่าศูนย์ของแบรนด์ประมาณ 50-60% พร้อมการรับประกันอะไหล่และบริการนานสูงสุด 1 ปีเต็ม รวมถึงมีแบตเตอรี่รุ่นเพิ่มความจุเป็นทางเลือก รวมถึงบริการเปลี่ยนหน้าจอ และรับซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Apple Watch และ Tablet
ที่สำคัญคือการเป็นบริการที่รวดเร็วสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ และหน้าจอได้ภายใน 30 นาที และยังทำการตลาดแบบ Online-to-Offline (O2O) ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Shopee, Lazada, TikTok) แล้วนำเครื่องมารับบริการที่สาขาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ตั้งเป้า 50 สาขาใน 3 ปี ปั้นรายได้ 45-50% ของพอร์ต
เบื้องต้น Commy ตั้งเป้าขยาย “Commy Care” ให้ครบ 50 สาขาทั่วประเทศภายใน 3 ปี ผ่าน 3 รูปแบบคือ สาขาที่บริษัทลงทุนเอง (Owned Shop), การร่วมมือกับพันธมิตร (Shop-in-Shop) และรูปแบบแฟรนไชส์ (Franchise) โดยบริษัทคาดการณ์ว่าธุรกิจใหม่นี้จะสามารถสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วน 45-50% ของรายได้รวมทั้งหมดภายใน 3 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันอยู่ที่ราว 3%
ปัจจุบัน Commy Care เปิดให้บริการแล้ว 5 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และสำนักงานใหญ่คอมมี่ อาคารชำนาญเพ็ญชาติ